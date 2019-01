Leipzig

In ihrem Statement fordern die Ehrenamtskoordinatoren von acht Vereinen und Verbänden unter anderem die Politik auf, „Verantwortung für ein friedliches und integratives Miteinander“ mit zu übernehmen. Gewünscht werden „sachsenweit klare Statements und Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit und die dazugehörigen hauptamtlichen Strukturen“. Wir fragten in der Verwaltung und im Stadtrat sitzende Parteien nach ihrer Haltung zu dem Schreiben und eventuellen Schlussfolgerungen.

Im Sozialamt und dem Referat Migration und Integration ist es bekannt, „dass etliche Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit engagieren, im privaten Umfeld mit Rassismus, Kritik am Engagement und dessen Abwertung konfrontiert sind“, heißt es. Die Ämter stellen dem die Erfahrung gegenüber, „dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen ein interkulturelles Zusammenleben gut funktioniert und vielfach zur Normalität wird.“ Die Stadt fördere, schätze und stärke die zuständigen Einrichtungen, beispielsweise mit dem Patenschaftsprogramm „Ankommen in Leipzig“.

Pragmatisch antwortet die CDU auf die LVZ-Anfrage. Eine Diskussion sei in der Fraktion nicht erfolgt, schreibt Geschäftsführer Ansbert Maciejewski, „auch weil in dem Anschreiben keine konkrete Frage gestellt wurde“. Dem Passus über die geforderte Anerkennung „entnehme ich, dass ein Antrag auf finanzielle Förderung bei der Stadt Leipzig eingereicht wurde“, so Maciejewski. Er verweist auf die üblichen Förderverfahren.

AfD-Fraktionschef Tobias Keller hat keine vermehrte rassistische oder verrohte Debatte in Bezug auf Ehrenamtliche festgestellt. Er registriert jedoch „verrohte Äußerungen, Gewaltandrohungen und extremistische Verfolgungen“, die im Stadtrat meist seine Partei träfen. „Es tut uns leid, dass nach uns als AfD nun auch die Ehrenamtlichen (auch wir Stadträte gehören dazu) offensichtlich erfahren müssen, dass hier sehr viel getan werden muss.“ Und weiter: „Hetze und Hass müssen wir AfD-ler sehr oft über uns ergehen lassen und aushalten.“ Man wünsche sich ein friedliches Miteinander.

Die Linke bestätigt wachsende Verrohung und Aggressivität gegen Geflüchtete. „Das Statement spricht meiner Fraktion aus dem Herzen“, betont die Landtags- und Stadtratsabgeordnete Juliane Nagel und sieht es als „Aufgabe der Politik, dem entgegenzuwirken“. Die Diskussion über den Brief bestärke die Linke darin, sowohl im Parlament, im Ehrenamt und auf der Straße weiter gegen Rassismus und für die gleichberechtigte Teilhabe von Migranten an dieser Gesellschaft zu arbeiten. Nagel verweist auf das von ihrer Partei vor einem halben Jahr im Landtag eingebrachte Integrationsgesetz, „das auch die Verstetigung und verbindliche Förderung der Arbeit von Freien Trägern einschließt“.

Die SPD registriert ebenfalls die gesellschaftlich sich verschlechternde Lage. Auch deshalb unterstützt sie laut Christopher Zenker die Initiative „Aufruf 2019“, die beispielsweise am 14. Januar „mit einer Demonstration für Zusammenhalt und demokratische Werte ein Signal nach außen setzen möchte“. Der Fraktionsvorsitzende, selbst in der Flüchtlingsarbeit aktiv und unter anderem mitverantwortlich das Projekt „Ankommen in Leipzig“, lobt das Engagement aller Unterstützer und setzt sich für weitere Stärkung ein.

Bündnis 90/Die Grünen „kennen die Problematik nur zu gut“, wie die migrationspolitische Sprecherin Petra Cagalj Sejdi wissen lässt, unter anderem durch eigene ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Flüchtlingsthematik. Freistaat und Kommunen seien „eindeutig in der Pflicht, sich stärker für das Ehrenamt zu bekennen und auch besser und kontinuierlich zu unterstützen“. Das wolle auch ihre Fraktion verstärkt tun.

Linke, SPD und Grüne verweisen darauf, sich in den laufenden Haushaltsverhandlungen für Stärkung und Förderung von Vereinen und Verbänden einzusetzen, die im Bereich Migration und Integration aktiv sind.

