Großpösna

Bei dem einen hängt der Himmel voller Geigen, in Großpösna sind es eher Eier: Mit mehr als 14 000 handbemalten Eiern ist am Sonnabend Sachsens wohl größer Osterbrunnen in Großpösna aufgebaut worden.

Mehr als 14 000 handbemalte Eier schmücken den Großpösnaer Osterbrunnen. Bis zum 4. Mai ist er in der Hauptstraße zu bewundern.

Eine eigene Interessengemeinschaft mit etlichen Mitgliedern kümmert sich im Ort um den Schmuck, fertigt Jahr für Jahr neue Exemplare, heckt neue Ideen für das österliche Ensemble aus. So kam schon vor Jahren eine kleine Hasenschule hinzu, fanden besonders schöne Exemplare Platz in Vitrinen.

Der Brunnen steht vor dem Kirchgemeindehaus in der Hauptstraße 25, ist noch bis zum 4. Mai zu bestaunen.

