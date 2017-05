Leipzig. Wegen einer Demonstration am Samstagnachmittag im Leipziger Osten kommt es in der Zeit von 12 bis 17 Uhr stellenweise zu Verkehrseinschränkungen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen selbstverwaltete und selbstgestaltete Räume in Leipzig. 300 Menschen werden zu der Demo erwartet.

In den sozialen Netzwerken werben die Ausrichter für eine Stadt für alle. Der Wandel von Arealen wie im Leipziger Westwerk sei beispielhaft für eine Stadt im Wandel. In dieser würden Freiräume für selbstbestimmtes Leben immer enger. Kleine Unternehmungen, andere Formen des Wohnens und Lebens würden so an den Rand gedrängt.

Die Demonstration startet um 12 Uhr am Stadtteilpark Rabet und zieht anschließend durch Neustädter, Mariannen-, Hedwig und Meißner Straße weiter über Hermann-Liebmann- und Eisenbahnstraße. Von dort geht es über den Torgauer Platz, die Benningsen- zur Ludwigstraße. Spätestens 17 Uhr soll die Demo in der Idastraße enden.

joka