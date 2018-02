Ein Hauch von Olympia in Leipzig

In Leipzig brennt das olympische Feuer. Skispringerin Ulrike Gräßler aus Eilenburg, die 2014 in Sotschi am Start war, entzündete auf dem Augustusplatz die an einem XXL-Schlitten befestigte Fackel. Zuvor hatten weitere Wintersport-Asse auf dem Eisoval vor der Oper einen Hauch von Olympia versprüht. Löwin Leila warb derweil für den Rosensonntags-Umzug in der City und die „Goldene Rose“ an die Roten Bullen.