Ein Spielmannszug zum 104. Geburtstag

Leipzig. Die Rollstühle und Rollatoren der Heimbewohner sind zur Mitte des Foyers ausgerichtet wie Eisenspäne zu einem Magneten. In freudiger Erwartung scherzen die Damen und Herren mit den Pflegern. Die Laune ist gut, denn das Seniorenheim Maternus Dresdener Hof feiert den Geburtstag seiner ältesten Bewohnerin. 104 Jahre alt ist Eleonore Schnabel geworden. Was die Altenburgerin noch nicht weiß: Ihr zu Ehren soll ein Spielmannszug auftreten.

Schnell nehmen die Musiker ihre Positionen im Foyer ein, dann holt eine Pflegerin die nichts ahnende Jubilarin aus dem Zimmer. „Jetzt kommt sie“, raunen einige Bewohner und sogleich beginnt die Kapelle mit einem Paukenschlag – buchstäblich. „Heute hauen wir auf die Pauke“, ist der Titel des ersten Stückes. Die große, taktgebende Trommel begleiten eine Piccoloflöte, zwei Becken, eine Schnarrtrommel und ein Schellenkranz. Ein Heimbewohner wedelt wie zum Dirigieren mit den Armen.

Als das Geburtstagskind begreift, wie ihm geschieht, werden die Augen groß und ein wenig feucht. So sieht Rührung aus. Dem ersten Lied folgen die persönlichen Gratulationen aller Musiker – dann geht’s weiter im bunten Programm. Das Repertoire reicht von Traditionellem wie dem Steigerlied bis zu moderneren Klassikern wie „Alt wie ein Baum“ oder „Yellow Submarine“. Den Abschluss bildet der Titel „Amazing Grace“.

Tatsächlich begleitet der zur Wintersdorfer Feuerwehr gehörende Spielmannszug bereits zum dritten Mal den Ehrentag der nun 104-Jährigen. Diese Tradition begann in Altenburg, wie Susann Thiele erzählt. „Wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt. Damals habe ich Frau Schnabel gepflegt, als sie noch zu Hause gewohnt hat. Zu ihrem 102. Geburtstag haben wir zum ersten Mal für sie gespielt.“ Da der Auftritt so gut angekommen sei, hätten sie beschlossen, jedes Jahr wieder für Eleonore Schnabel zu musizieren, sagt Steffen Wernecke. Diesmal habe die Tochter der Seniorin alles in die Wege geleitet„Wenn wir können, spielen wir auch nächstes Jahr wieder“, kündigt der musikalische Leiter der Gruppe an.

„Ich war den Tränen nah“, sagt die Seniorin nach dem Auftritt selig. „Ich war immer ein lustiger Mensch. Ich liebe es, zu tanzen, mit meinem guten Freud Thomas ins Theater zu gehen und in Gesellschaft zu sein – da erfreut mich so eine Überraschung ganz besonders.“ Sie habe wirklich nichts geahnt, versichert die muntere 1914 geborene Dame. „Alle waren sehr verschwiegen.“ Auf die Frage, wie sie es geschafft habe, so jung zu bleiben, weiß sie zweierlei Rat: „Den Kaffee schwarz trinken und keine Butter essen.“

Von Jakob Kulick