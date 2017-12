Ein Wohnzimmer für diejenigen, denen es daheim zu eng wird

Leipzig. „Endlich schaut es hier nicht mehr aus wie im letzten Loch. Wir sind wirklich begeistert“, sagt Mirjam Heeger. Die 39-Jährige ist Leiterin des Psychosozialen Gemeindezentrums Blickwechsel der Diakonie in Gohlis. An diesem grauen Tag kurz vor Weihnachten ist sie sehr froh. Knapp 21 400 Euro wurden der Einrichtung im Rahmen der LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ gespendet, und das Geld ist bitter nötig.

Die Diakonie betreut in Gohlis Menschen, die psychisch krank sind und alleine nicht mehr zurück in den Alltag finden, die depressiv sind, schizophren, Phobien haben oder Persönlichkeits- und Essstörungen. Das „Psychosoziale Gemeindezentrum Blickwechsel“ bietet ihnen Beratungen an, etwa für die Zeit nach einem Klinikaufenthalt. Es gibt 15 Selbsthilfegruppen, eine Außenwohngruppe, eine Bürgerwerkstatt und sogar einen kleinen Garten. Und eben das Café, in dem an diesem Tag die Weihnachtsfeier stattfindet – zum erstem Mal auf den neuen Stühlen, die von den Spenden gekauft wurden. Graue Polster, ein schlichtes Holzgestell, und sehr bequem, das betonen alle Anwesenden. Bei den alten Stühlen quoll schon der Schaumstoff aus der Lehne. „Das macht optisch richtig was aus“, sagt Gudrun Günther. Seit 15 Jahren hilft sie ehrenamtlich im Café, zwei Mal pro Woche kauft sie Brötchen fürs Frühstück. „Ich möchte den Menschen etwas Gutes tun, solange ich noch kann“, sagt die 79-Jährige.

Die 20 neuen Stühle waren eine erste Anschaffung, von den Spenden soll noch mehr gekauft werden. Nötig ist zum Beispiel ein Herd. Ein großer Traum aber bleibt weiterhin bestehen: „Wir würden so gerne in größere Räume ziehen, am liebsten hätten wir ein richtiges Café“, sagt Heeger. Momentan sei das finanziell nicht möglich.

Das Café ist klein, erinnert an ein Wohnzimmer, und für viele Besucher ist es das auch: das Ersatzwohnzimmer, wenn es in der eigenen Stube zu einsam wird, zu eng. „Im Schnitt kommen pro Tag 20 bis 25 Menschen“, erzählt Heeger. Manche zum Mittagessen, andere zum Frühstück, und einige einfach nur zum Zusammensitzen und Spielen. Wilhelm Kitz, ein zurückhaltender Mann im schwarzen Rollkragenpullover, vertreibt sich dort jeden Tag die Zeit mit Rummikub. „Wir sind immer zu viert“, sagt der 66-Jährige. Auch Dieter Polenz spielt häufig im Café, allerdings Rommé. Außerdem ist er seit 13 Jahren ehrenamtlicher Helfer, momentan steht er zwei Mal pro Woche an der Theke, serviert Kuchen, schenkt Kaffee aus. „Ich sage immer: Ich bin einsam, aber nicht allein“, sagt er und lächelt. „Es ist sehr schön, hier im Café mit bekannten Gesichtern zusammenzusitzen.“

„Das ist großartig“, sagt Diakonie-Sprecherin Susanne Straßberger. „Wir hätten nie gedacht, dass wir das großartige Ergebnis vom Vorjahr nochmal fast verdoppeln können“. Im vergangenen Jahr hatten LVZ-Leser knapp 12 000 Euro für das Haus Lebensweg gespendet.

Psychisch kranken Menschen würde es oftmals an Antrieb und Motivation fehlen. Der große Zuspruch aus der Bevölkerung könne dabei helfen, aktiv zu werden, erklärt Straßberger. Zudem ist ein Fonds entstanden, der viele Möglichkeiten eröffnet und weit über die Investitionen in neue Maschinen oder eine neue Küchenzeile für die Bürgerwerkstatt sowie neues Mobiliar für das Café hinausgeht. Der für die Beschäftigung im Sommer so wichtige Garten erhält vielleicht nicht nur ein neues Dach für die Laube. Eventuell kann nun sogar das ganze Häuschen erneuert werden. „Und die von uns betreuten Menschen können jetzt auch mal etwas machen, was sie schon immer gerne tun wollten, aber wofür einfach das Geld fehlte – zum Beispiel einen Zoobesuch“, sagt Diakonie-Sprecherin Straßberger. „Es gibt also allen Grund für einen optimistischen Blick ins neue Jahr, der gerade für diese Menschen so wichtig ist.“

Von Sophie Aschenbrenner