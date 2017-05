Leipzig. Es ist eines der größten Treffen der internationalen Hackerszene: Der 34. Chaos Communication Congress (34C3) wird im Dezember in Leipzig stattfinden. Der Chaos Computer Club (CCC), der das viertägige Treffen seit 1984 veranstaltet, zieht wegen der anstehenden Sanierung des bisherigen Veranstaltungsorts in Hamburg auf die Neue Messe um. Vom 27. bis 30. Dezember 2017 werden sich im Congress Centrum Leipzig (CCL) tausende Computerspezialisten, Nerds und Bastler aus ganz Europa versammeln. Das jährliche Event soll hier weiter wachsen.

Event Blog: Chaos Communication Congress zieht nach Leipzig https://t.co/kxKsnJgDZt #CCC — CCC Events (@ccc) May 13, 2017

„Die Suche nach einer neuen Location fiel nicht leicht: Die hohen Teilnehmerzahlen und besonderen Anforderungen an Technik, Säle, Workshop-Räume und Flächen zum Feiern und Flanieren bringen viele Kongresszentren an ihre Grenzen“, teilte der CCC am Sonntag auf seinem Event-Blog mit. Mit Leipzig sei ein Ort gefunden worden, der perfekt sei, um zu expandieren und andererseits die „einzigartige Atmosphäre der Veranstaltung bewahren zu können“. Das Hamburger Congress Centrum sei mit 12.000 Teilnehmern im Vorjahr an seine Grenzen gestoßen, hieß es.

Hackcenter und Workshops

Der Chaos Communication Congress ist laut den Veranstaltern das weltweit größte nicht-kommerzielle Hackertreffen. Auf dem Messegelände im Leipziger Norden steht den Veranstaltern deutlich mehr Platz zur Verfügung. Neben dem CCL sollen auch die angrenzenden Messehalten genutzt werden, hieß es. Geplant sind Vorträge, Workshops und wie in den Vorjahren ein sogenanntes „Hackcenter“, bei dem mit Netzwerktechnologien experimentiert wird.

In Hamburg zog der Chaos Communication Congress im Vorjahr 12.000 Teilnehmer an Quelle: dpa

„Natürlich werden wir alle Energie darin stecken, die Atmosphäre der Messehallen so zu zähmen, wie unsere Teilnehmer dies aus 33 Jahren Congress-Geschichte kennen und lieben gelernt haben“, so CCC-Sprecher Dirk Engling. Das Treffen solle zwar „nicht um jeden Preis“ wachsen, sich aber räumlich vergrößern. „In den vergangenen Jahren war es schmerzlich, Interessenten an der Tür abweisen zu müssen“, so Ebeling weiter.

Vor 33 Jahren in Hamburg gestartet

Der Chaos Communication Congress fand seit dem Auftakttreffen 1984 im Eidelstedter Bürgerhaus, einem Stadtteilkulturzentrum im Nordwesten Hamburgs, statt. Der Chaos Computer Club war drei Jahre zuvor in der Hansestadt gegründet worden – heute ist es die größte europäische Hackervereinigung. Von 2003 bis 2011 zog das Treffen nach Berlin. Seit 2012 fand es im Congress Center Hamburg statt und wuchs dort stetig.

Jedes Jahr widmet sich das zwischen Weihnachten und Silvester stattfindende Event einem anderen Motto. In der Vergangenheit standen Themen wie „Gated Communities“, „Hacking Is Not A Crime“ oder „Ich glaub’ es hackt“ auf der Agenda.

Von Robert Nößler