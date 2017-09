Eingemeindungsideen des Leipziger OBM lösen Sturm im Umland aus

Leipzig.



Die sechs Kommunalchefs zeigten sich bereit, „auf Augenhöhe“ mit Leipzig zusammenzuarbeiten, drohten indirekt damit, ihre Bürgerschaft gegen Jungs Eingemeindungsideen zu mobilisieren. Sie seien „um den Rückhalt in ihrer Bürgerschaft wissend selbstbewusst genug, die Zukunft ihrer kreisangehörigen Städte weiterhin selbst in die Hand zu nehmen“.

Jung hatte am Mittwoch in einem LVZ-Interview gesagt: „Alles, was im Dreieck des Autobahnrings liegt, gehört zwingend zu Leipzig. Ob Markranstädt oder Markkleeberg. Jetzt können wir diskutieren ob das 20 oder 50 Jahre dauert – aber es wäre vernünftig.“ Pikant: Noch am Tag davor, so die Kommunalchefs, hätten Vertreter des OBM, darunter Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau, auf einer Beratung zum Leipziger Stadtentwicklungskonzept den Teilnehmern aus dem Umland versichert, dass das Thema Eingemeindungen vom Tisch ist.

Auch die Linke im Leipziger Stadtrat zeigte Jung die rote Karte: „Ohne Not die Nachbarn zu verprellen, nützt niemandem und schadet dem Entwicklungsprojekt ,Leipzig 2030’“, erklärte Vize-Fraktionschefin Ilse Lauter.



Von K. S.