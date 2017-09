Einigung im Tarifkonflikt des Einzelhandels erzielt

Weimar. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben Arbeitgeber und Gewerkschaft eine Einigung erzielt. In der vierten Runde der Verhandlungen in Weimar hätten sich am Montag beide Seiten auf 2,3 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. August 2017 geeinigt, wie ein Sprecher von Verdi mitteilte.

Ab Juni 2018 sollen weitere zwei Prozent hinzukommen. Die gleiche Tarifeinigung sei bereits in anderen Bundesländern, so in Baden-Württemberg, erzielt worden. Von den Arbeitgebern war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

"Wir sind froh, ein vertretbares Ergebnis erzielt zu haben", sagte der Geschäftsführer der Handelsverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen, Knut Bernsen. Es sei aber für viele Betriebe des Einzelhandels eine wirtschaftliche Herausforderung.

Nicht alle profitieren

Allerdings profitiert nur ein Bruchteil der etwa 260.000 Beschäftigten in den drei Ländern direkt vom neuen Tarifvertrag. Derzeit arbeiten laut Verdi rund 25 Prozent von ihnen in einem tarifgebundenen Unternehmen. Der neue Abschluss sollte jedoch allgemeinverbindlich für alle Beschäftigten gelten.

Mit dieser Forderung habe sich die Gewerkschaft in den Verhandlungen nicht durchsetzen können, räumte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago ein. Allerdings orientierten sich auch einzelne nichttarifgebundene Unternehmen an den Abschlüssen.

In den vergangenen Monaten waren Mitarbeiter des sächsischen Einzelhandels immer wieder in Ausstand getreten. Zuletzt hatten am vergangenen Freitag und Sonnabend Beschäftigte von H&M in Leipzig und Magdeburg ihre Arbeit niedergelegt. Außerdem streikten Mitarbeiter des Versandhändlers Amazon in Leipzig sowie Mitarbeiter der OBI-Märkte im Raum Dresden, Erfurt und Bitterfeld und von Kaufland in Magdeburg.

LVZ