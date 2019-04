Leipzig

Das Flammen-Inferno von Notre Dame – ist Leipzig für solche Großbrände gewappnet? „Hinsichtlich möglicher Brandereignisse im Alten oder Neuen Rathaus, in Kirchen oder Hochhäusern sind wir in Leipzig auf alles vorbereitet“, sagte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Dienstag auf Anfrage der LVZ. Um nichts dem Zufall zu überlassen, gibt es nach Angaben des Leiters der Branddirektion, Peter Heitmann, 1300 sogenannte Feuerwehrpläne für exponierte Objekte.

Für 262 besondere Gebäude und Einrichtungen existieren sogar spezifische Einsatzpläne. „In diesen Fällen werden die Feuerwehrpläne ergänzt durch weitere Angaben wie Anfahrtsmöglichkeiten und Aufstellflächen, um den Einsatz für die ersten Kräfte von uns zu erleichtern“, erklärte Heitmann auf LVZ-Anfrage. „Dabei handelt es sich beispielsweise um Einrichtungen mit einer hohen Konzentration hilfloser Menschen, wie Altenheime und Krankenhäuser. Auch Gebäude mit einer hohen Brandgefahr zählen dazu wie Industriebetriebe, in denen gefährliche Stoffe verarbeitet werden.“

Selbst für manche Hochhäuser verfügt die Leipziger Feuerwehr über angepasste Einsatzpläne, etwa für das Wintergartenhochhaus oder das City-Hochhaus am Augustusplatz, wo es drei Druckzonen gibt, was beim Anschluss für die Einspeisung von Löschwasser sehr wichtig ist. In normalen 16-Geschossern folgen die Brandbekämpfer hingegen einer Standardeinsatzregel. Bei deren Evakuierung spielen rauchfreie Sicherheitstreppenhäuser eine entscheidende Rolle. Denn die Aufzüge werden im Brandfall durch eine sogenannte Feuerwehrschaltung ins Erdgeschoss gefahren und gesperrt, um ein Steckenbleiben in der Brandzone zu verhindern. Und die sonst bewährten Drehleitern und Teleskopgelenkmastbühnen erreichen bisweilen nicht die Höhe von Hochhäusern oder es ist aufgrund der Gegebenheiten vor Ort schwierig, die Technik im Stellung zu bringen.

Eigene Feuerwehrpläne gebe es etwa für Propsteikirche St. Trinitatis, Thomaskirche und Russische Gedächtniskirche. „Aber wenn ein solches Objekt in Brand gerät, ist die Bekämpfung des Feuers die eine Seite“, so der Leitende Branddirektor. „Die andere Seite ist, die parallele Sicherung der Kulturschätze.“ Deshalb gebe es einen regelmäßigen Gedankenaustausch zum Umgang nicht nur mit sakralen Bauten, sondern auch zum Schutz von Kulturgut. Ein Verbund der Leipziger Archive und Museen sorge dafür, dass sich die Einrichtungen im Notfall gegenseitig helfen können.

Thomaskirche außerordentlich kompliziert

Gleichwohl wäre es ein außerordentlich komplizierter Einsatz, wenn etwa in der Thomaskirche ein Feuer ausbrechen würde. „Imposanter Dachstuhl, großes Gebälk, altes Holz“, nannte Heitmann die Schwierigkeiten. Die Löschwasserversorgung wäre im Stadtgebiet selbst für ein derart großes Objekt aber kein Problem. Schwierig wäre eher schon die Anfahrt zur Thomaskirche mitten in der Stadt mit viel Publikumsverkehr und Freisitzen von Gaststätten.

Die Feuerwehr begehe solche Objekte regelmäßig, auch Einsatzübungen finden immer wieder statt. In der Branddirektion gibt es auch einen Übungsraum, in dem Katastrophenszenarien durchgespielt werden, berichtete Rosenthal. „Und das ist wörtlich zu verstehen. Im Modell und mithilfe von Matchbox-Autos wird beispielsweise das Anrücken und Postieren der Löschfahrzeuge durchgesprochen. Bei öffentlichen und historisch bedeutsamen Gebäude hat die Stadt in den vergangenen Jahren die brandschutztechnische Ertüchtigung forciert.“

