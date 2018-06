Lokales Aufzug am Freitag - Einschränkungen und Halteverbote bei Demonstration in Leipzig Am Freitag ist ein Aufzug der Initiative gegen Polizeigewalt geplant. Dabei wird es voraussichtlich zu Einschränkungen und Halteverboten im Leipziger Süden kommen. Für die Abschlusskundgebung werden Teile der Biedermannstraße gesperrt.

Unter dem Motto „Gegen Verdrängung und Repression. Graffiti ist kein Verbrechen. Solidarisch gegen Polizeigewalt.“wird am Freitag in Leipzig demonstriert (Foto: Trafohäuschen in der Koburger Straße in Markkleeberg) Quelle: André Kempner