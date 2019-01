Leipzig

Manchmal ist es ein Moment, der alles verändert. Und manchmal ist es ein Satz. Einer, den Jan Klemm nie vergessen wird, lautet: „Er lebt.“ Ausgesprochen hat ihn der leitende Chirurg an der Uni-Kinderklinik Leipzig, nach der ungeahnt langen Operation von Petra und Jan Klemms Sohn. Bei diesen zwei Worten stockte dem Paar der Atem. Man hatte etwas bei Fabian gefunden. Etwas, das mit einem Schlag das Leben der Familie änderte – im Denken, Fühlen, Planen. Fabian, damals neun Jahre alt, hatte Lymphdrüsenkrebs.

Eine Zeit voller Hoffen und Bangen

Mit der Diagnose am 4. Mai 2010 begann eine Zeit voller Bangen, Hoffen und Warten. „Man fühlt sich ohnmächtig und ausgeliefert“, erzählt Klemm. „viele Fragen und Unsicherheiten stürzen auf einen ein: Wie geht es weiter? Wer kümmert sich um das kleine Geschwisterkind, wenn wir lange Zeit in der Klinik sind? Ich weiß nicht, wie wir das ohne die Elternhilfe für krebskranke Kinder geschafft hätten.“ Diese Hilfe kam schon auf der Intensivstation. „Kann ich nächste Woche wieder in die Schule oder muss ich sterben?“, fragte Fabian. Noch so ein tonnenschwerer Satz. Den hörte am Nachbarbett Psychologe Florian Schepper und erlöste die Eltern aus der Beklemmung, indem er dem Jungen ein Nintendo-Spiel in die Hand drückte und mit ein paar lockeren Worten die Situation entspannte.

Sporttherapeut Markus Wulftange 2010 mit dem damals neunjährigen Fabian Klemm während einer Übung. Quelle: Elternhilfe

Die nächsten fünf Monate verbrachte die Familie im Ausnahmezustand. Jan Klemm, damals Finanzmanager eines Frankfurter Bankkonzerns und heute Mitinhaber des Leipziger Family Offices Advelio Vermögenstreuhand, hatte zeitliche Freigabe und vollstes Verständnis seines Chefs, um ganz für seinen Sohn da sein zu können. Wochen der Aufs und Abs folgten, Fabians Zustand schwankte. Doch so zehrend die Phase von OP über Chemotherapie bis Nachsorge auch war – im Team der Elternhilfe wussten die Klemms einen starken Rückhalt.

Hilfe im richtigen Moment

In Markus Wulftange zum Beispiel. Auch der Sporttherapeut und Sozialpädagoge erschien im richtigen Moment: als Fabian auf der Station im Bett der Uniklinik lag, weitere Chemo ablehnte und kaum zugänglich war. Plötzlich öffnete sich die Zimmertür, und ein Ball flog dem Jungen entgegen, geworfen von Wulftange, ehemals Fußballprofi unter anderem beim VfB Leipzig. Fabian fing – und strahlte. „Eine viertel Stunde später war er wie ausgewechselt und sagte kämpferisch: ,Okay, wir können weitermachen!’“

Die Klinikclowns verwandelten für den Neunjährigen sein Bett in ein großes Schlagzeug, und später durfte Fabian im Musiktherapieraum ebenfalls die Drums bearbeiten – zur Freude nicht nur von Musik- und Klangtherapeutin Juliane Kirchner. Dritte Beschäftigungs-Säule neben Sport und Musik: die Kunst. Als Jan Klemm einmal von einem Arztgespräch ans Bett zurückkam, überreichte ihm Fabian einen selbst gebastelten Schutzengel – „der ist für dich“.

Wo Worte nichts ausrichten können

Fast neun Jahre später spricht aus dem Vater noch immer die pure Überwältigung. „Dieser Verein hilft da, wo Worte nichts ausrichten können“, sagt der 46-Jährige. „Er ermöglicht den Patienten, Angst und Wut zu kanalisieren, sorgt für Ablenkung, Lachen und Freude. Das macht glücklich und gibt Kraft, auch den Angehörigen.“ Man muss kein Diplom-Psychologe sein um zu wissen, dass Aufhellungen für die Seele den Heilungsprozess fördern. Doch nicht alle schaffen es. Und auch für diesen schlimmsten Fall ist die Elternhilfe da. Mit Gesprächen, Palliativ-Betreuung, Trauerbegleitung.

Gegründet 1990 von einer Hand voll betroffener Eltern, ist der von Birgit Plöttner geführte Verein enorm gewachsen und stellt längst ein multiprofessionelles Team. Aktuell zählt die Elternhilfe 15 festangestellte Mitarbeiter sowie 190 Mitglieder, die sich mit Freunden des Vereins ehrenamtlich engagieren. Seit 2011 gehört Jan Klemm dazu. Zusammen mit seinen Vorstandskollegen kümmert er sich ehrenamtlich unter anderem um Rechtliches und Finanzielles sowie Kooperationen, begleitet Spender und Unterstützer. „Wir wollen alles tun, dass allen betroffenen Kindern und deren Familien bestmöglich geholfen werden kann.“

Pro Jahr 60 Krebs-Diagnosen bei Kindern

Im Schnitt werden im Leipziger Raum pro Jahr 60 Krebs-Diagnosen bei Kindern gestellt. Um alle unterstützen zu können, reichen Personal und Geld nicht aus. Unermüdlich kämpft der Verein um Zuwachs auf beiden Ebenen. Eine große Rolle spielt das jährliche Benefizkonzert im Gewandhaus, das am 29. Januar zum 19. Mal stattfindet.

2015 rief der Verein mit Jan Klemm die Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder ins Leben, die die Kinderonkologie am Uni-Klinikum fördert und wachsen soll. Im vergangenen Juni wurde er außerdem in die Vorstände der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe sowie der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn berufen; das ermöglicht mehr Leipziger Präsenz auf Bundesebene und öffnet neue Türen. Allein für Verein und Stiftung investiert Klemm durchschnittlich bis zu 15 Wochenstunden – spürbar mit Herzblut und Enthusiasmus. „So wie jeder hier“, betont er. „Und ich kann kaum ausdrücken, wie unendlich dankbar wir allen Spendern, Helfern, Mitarbeitern des Vereins und dem Klinikpersonal sind!“

Fabian ist längst gesund

Fabian ist mittlerweile 18 Jahre alt. Er spielt Basketball in der Bezirksliga, steht vor dem Abitur und plant ein Auslandsjahr in den USA. Zu Hause steht ein Schlagzeug – musikalische Folgeerscheinung aus einer schwierigen Zeit, in der seine Schwester, die Eltern und er intensiv von Ärzten und dem Verein begleitet wurden. Übrigens: Etwa ein Jahr ist es her, da fiel wieder so ein Satz, der sich Jan Klemm eingebrannt hat. Fabian sprach über das Erlebte von damals. Über den gefangenen Ball, über das Musikmachen. „Da habe ich gemerkt: Ich kann das schaffen!“

Benefizkonzert „Csardás Fantasie“ am 29. Januar, 19.30 Uhr, im Gewandhaus; Karten unter www.ticketgalerie.de und in allen LVZ-Geschäftsstellen. Wer den Verein unterstützen möchte, informiert sich auf www.elternhilfe-leipzig.de

Von Mark Daniel