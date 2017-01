Leipzig. Bei Vornamen gibt es Trends wie in der Mode. Was im einen Jahr noch als angesagt galt, kann im darauffolgenden schon wieder vorbei sein. Die Vornamenstatistik der Stadt Leipzig zeigt: Der Name Maximilian hat seinen Zenit überschritten. Lange Jahre Favorit vieler neuer Eltern und in Gefahr zur Sammelbezeichnung zu werden, schaffte es Max (Platz 15) 2016 nicht mehr unter die ersten zehn. Bei den Mädchennamen erfreut sich Elisabeth nicht mehr allzu großer Beliebtheit (Platz 13).

Die Top Ten der Mädchennamen

Platz 1: Sophie (100 x)

Platz 2: Marie (99 x)

Platz 3: Charlotte (77 x)

Platz 4: Johanna (75 x)

Platz 5: Emilia (67 x)

Platz 6: Maria (64 x)

Platz 7: Emma (62 x)

Platz 8: Anna (57 x)

Platz 9: Clara (52 x)

Platz 10: Luise (49 x)

Die Top Ten der Jungennamen

Platz 1: Emil und Paul (jeweils 83 x)

Platz 2: Elias (67 x)

Platz 3: Alexander (65 x)

Platz 4: Karl (64 x)

Platz 5: Oskar (61 x)

Platz 6: Anton und Luca (jeweils 60 x)

Platz 7: Theodor (59 x)

Platz 8: Ben und Jonas (jeweils 52 x)

Platz 9: Leon (51 x)

Platz 10: Jakob (48 x)

4281 Kinder bekamen 2016 in Leipzig einen Namen, 2721 haben zwei Vornamen, nur 260 Kinder haben drei und 26 Kinder mindestens vier Vornamen. Eine Auflistung der 30 häufigsten Vornamen des Jahres 2016 sind unter diesem Link auf der Seite der Stadt zu finden.

joka