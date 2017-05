Das Programm vom Donnerstag bis Sonntag ist vielfältig: Vom Tragzeiten-Quiz, in dem geschätzt wird, wie lange es dauert, bis verschiedene Säugetiere geboren werden oder Vögel schlüpfen, eine Eierausstellung bis hin zum Wettkehren im Giraffenhaus werden die Besucher vier unvergessliche Tage erleben. Jeweils Punkt 11, 14 und 16 Uhr gehen die Zoolotsen mit allen Interessierten auf eine Entdeckertour zu den aktuellen Jungtieren. Von 10 bis 18 Uhr können Kinder stündlich im Tierkindergarten mit den Tierkindern auf Tuchfühlung gehen. Gemeinsam mit den Zoolotsen kommen sie dem Nachwuchs ganz nah und erfahren im Spiel Wissenswertes rund um die Pflege von Jungtieren.

Gewinnspielende: 24. Mai (12 Uhr)

Rückblick: Bei den Entdeckertagen Jungtiere im Zoo Leipzig vom 5. bis 8. Mai 2016 gab es jede Menge zu sehen und zu entdecken. Zur Bildergalerie

Auch in diesem Jahr wird es weitere Entdeckerthemen an folgenden Tagen im Zoo Leipzig geben:

Bienen am 22. und 23. Juli 2017

Artenschutz am 12. und 13. August 2017

Tiere bei Nacht am 30. September und 1. Oktober 2017

