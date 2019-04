Leipzig

Mit einer besonderen Aktion wollen die Unternehmen der Leipziger Gruppe jetzt ihre altersbedingten Abgänge ausgleichen. Allen Auszubildenden, die eine Ausbildung in einem der Unternehmen ( Stadtwerke, Verkehrsbetriebe und Wasserwerke) mit Erfolg abgeschlossen haben, garantiert die Gruppe jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag innerhalb des Unternehmensverbundes. Wie der Konzern jetzt mitteilte, hätten sich darauf Geschäftsführung und Betriebsrat im Rahmen einer Betriebsvereinbarung verständigt.

„Wir möchten jungen Menschen damit das Signal geben, dass sie in der Leipziger Gruppe einen attraktiven Beruf erlernen können und darüber hinaus auch eine hohe Sicherheit für ihre persönliche Zukunft bei uns finden“, erklärte Arbeitsdirektor Michael Theis.

Viele alterbedingte Abgänge bis 2030

Hintergrund: Bis 2030 müssen die Unternehmen mit aktuell knapp 4900 Beschäftigten fast 2000 altersbedingte Abgänge kompensieren. Eine zentrale Rolle bei der Sicherung von Fachkräften soll dabei die Ausbildung spielen, die seit vielen Jahren auch unternehmensspezifisches Wissen transferiert und an nachfolgenden Generationen vermittelt.

Die Übernahme-Regelung soll auch für Behinderte gelten. „Die Unternehmen der Leipziger Gruppe sehen es als selbstverständlich an, auch jungen Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen einen attraktiven Ausbildungsplatz mit individueller Förderung sowie einen zukunftsträchtigen Arbeits- und Berufsleben in der Leipziger Gruppe anzubieten“, ergänzt Jens Herrmann-Kambach als Vorsitzender des Konzernbetriebsrates. Dafür gebe es zum Beispiel spezielle Praktika und besondere Unterstützung in der Bewerbungsphase. Inklusion, Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben sowie eine respektvolle Zusammenarbeit seien im Unternehmensverbund „gelebte Praxis“, heißt es.

Von -tv