Leipzig

Auf diesen Erfolg darf sich Elfriede Rüdiger aus dem Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz etwas einbilden. Ihre Unterschriftenaktion „Für den unverzüglichen Rückbau der Parkplatz-Markierungsnägel“ hatte Erfolg. Die von 240 signierenden „Wolksern“ als gefährliche Stolperfallen gebrandmarkten reflektierenden Aluminiumnägel werden ab nächster Woche aus dem Granit-Pflaster des Liebertwolkwitzer Marktes entfernt. Das teilte Michael Jana, Leiter des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes, auf LVZ-Anfrage mit. Elfriede Rüdiger erhielt die frohe Botschaft von Leipzigs Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) in Vertretung von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) auf dem Postwege. Sowohl Jana als auch Fabian wiesen zugleich darauf hin, dass es ganz ohne Markierungsnägel in der verkehrsberuhigten Zone rund ums „Wolkser“ Rathaus dann aber doch nicht geht. Die eckigen würden durch runde Nägel ersetzt, so Jana. „Diese sind sicher für zu Fuß begangene Flächen, die neben Parkstellflächen auch als Veranstaltungsflächen genutzt werden, gut geeignet“, sagte der Amtsleiter. Die anstehenden Arbeiten werden rund 1700 Euro kosten.

Von Dominic Welters