Erneut Paddel-Verbot zum Schutz des Eisvogels auf Leipzigs Floßgraben

Leipzig. Zum Schutz des Eisvogels greift am Floßgraben in Leipzig und Markkleeberg auch in diesem Jahr ab dem 1. März wieder eine Allgemeinverfügung. Muskelbetriebene Boote wie Kajaks und Kanus dürfen das Nadelöhr zwischen der Schleuse Connewitz und dem Cospudener See nur noch an sieben Stunden täglich passieren: von 11 bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Motorbooten aller Art ist das Befahren des Floßgrabens komplett untersagt. Das teilte das Leipziger Amt für Umweltschutz am Montag mit.

Das Betreten und Befahren der Ufer inklusive eines 20 Meter breiten beidseitigen Uferstreifens und das Freilaufenlassen von Hunden sind ab März verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe rechnen. Bei Kontrollen hatten unwissende Hundehalter im vergangenen Jahr 50 Euro zahlen müssen. Die entsprechenden Hinweisschilder und Absperrungen sollen in den nächsten Tagen angebracht werden, kündigte die Behörde an.

Allgemeinverfügung bremst Wassersportler seit 2013 aus

Der Eisvogel, der im Auwald brütet, ist eine in Deutschland streng geschützte Art. Damit die Aufzucht der Jungvögel nicht gestört wird, hat die Stadtverwaltung seit 2013 jedes Jahr entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen, die den Wassersport erheblich einschränken. Das Verbot gilt bis zum Abschluss der Brut, meist bis zum September. Für Anbieter von Wasser-Touren gelten teilweise Ausnahmegenehmigungen, so dass diese den 2,5 Kilometer langen Abschnitt mit speziell ausgerüsteten Motorbooten trotzdem passieren dürfen.

Eisvogel in Leipzig: Der Floßgraben gehört zu den Gebieten mit der höchsten Brutdichte in Sachsen. Quelle: Armin Kühne

Die Eisvogel-Population hatte sich durch die Schutzmaßnahmen zuletzt deutlich erhöht, wie der im vergangenen Jahr vorgestellte Monitoringbericht zeigte. Weit über 100 Jungvögel seien 2016 flügge geworden – zehn Jahre zuvor war es kein einziger.

Der Floßgraben zwischen der Weißen Brücke im Pfarrholz sowie der Kläranlage Markkleeberg gehöre mittlerweile zu den Gebieten mit der höchsten Brutdichte des Vogels in Sachsen, erklärte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) bei der Vorstellung des Berichts. Für das vergangene Jahr liegen noch keine aktuellen Zahlen vor.

Von nöß