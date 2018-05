Leipzig

Auf grünes Licht warten und trotzdem im Sattel sitzen bleiben – das geht nicht nur in der Fahrrad-Welthauptstadt Kopenhagen sondern jetzt auch in Leipzig. Auf Drängen des Jugendparlaments hat das Dezernat von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) die ersten Haltestangen für Radler in der Messestadt installieren lassen. Die Bügel wurden im Rahmen eines Pilotprojekts an Masten in Kreuzungsnähe befestigt, damit Radfahrer nicht absteigen müssen.

Zu den ersten Knotenpunkten mit Halterungen gehören die Kreuzungen Prager Straße/Mühlstraße, Lützner Straße/Saarländer Straße, Torgauer Straße/Rostocker Straße, und Permoser Straße/Heiterblickallee sowie Permoser Straße/Schongauerstraße. Finanziert werden die Haltestangen nicht durch die Kommune, sondern durch ein privates Leipziger Unternehmen. An den Haltestangen sind deshalb im Gegenzug zum Teil auch werbliche Hinweise zu finden – für Carsharing-Angebote.

Ob sich diese Hilfevorrichtungen für Radfahrer in Zukunft überall im Stadtgebiet finden lassen, ist bisher noch offen. Denn laut Kommune gebe es auch eine ganze Reihe von Hindernissen, die einer flächendeckenden Installation entgegenstehen können. So müssen die für die Halterungen notwendigen Masten direkt an Radwegen stehen, dürfen daran keine Signalgeber für Blinde und Sehschwache installiert sein, keine Fuß- und Fahrstreifen durch Wartende blockiert werden sowie letztlich auch keine Ampeln an den Masten angebracht sein – weil dieses sonst unter Umständen verdeckt werden könnten.

Grundsätzlich sei die Idee von Haltestanden allerdings zu befürworten, heißt es aus dem Baudezernat. Denn die Maßnahmen „dienen der Komfortsteigerung für den Radverkehr und unterstützen damit direkt die Ziele des Radverkehrsentwicklungsplans sowie des Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum“. Bereits vor einem Jahr war das Pilotprojekt nach Antrag aus dem Jugendparlament von der Leipziger Ratsversammlung beschlossen worden.

Von Matthias Puppe