Leipzig

1200 Besucher hatten am Mittwoch die Chance, als erste im neuen Zalando-Store in der Burgstraße zu shoppen. Sie hatten sich im Internet für das exklusive Private Opening angemeldet. Für alle anderen geöffnet ist der Store im Petershof erst ab Donnerstag.

Auf mehr als 1000 Quadratmetern im ehemaligen Kino Capitol finden die Kunden rund 20.000 Produkte von 500 Marken. Bei der Ware handelt es sich um Artikel, die online nicht mehr verkauft werden – weil sie nicht mehr in ausreichend unterschiedlichen Größen verfügbar sind oder kleine Fehler aufweisen, wie zum Beispiel einen fehlenden Knopf. „Sowas ist über das Internet schwer zu erklären“, sagt Zalando-Sprecherin Nadine Vazhayil. Auch Retourware befindet sich unter den Artikeln. Vazhayil: „Die Ware wird aber vorher von speziell dafür ausgebildeten Leuten geprüft.“ Auf die Produkte gibt es bis zu 70 Prozent Rabatt.

Konzipiert wurde der Store vom preisgekrönten Büro „Design in Architektur“, das bereits Zalandos Kölner Dependance entwarf. Breite Gänge, kostenloses W-Lan sowie ein Loungebereich mit Streckdosen zum Aufladen der Handys zeigen, dass Zalando voll auf Kundenfreundlichkeit setzt. Mit dem Store in Leipzig öffnet Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle ihr viertes Geschäft in Deutschland. Dass die Entscheidung auf Leipzig fiel, liegt am hohen Studentenanteil, der Attraktivität der Stadt für Touristen und ganz einfach an der passenden Immobilie.

Von Linda Zapfe