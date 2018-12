Leipzig

Die Tage der Titanic in Leipzig sind gezählt: Am 26. Januar 2019 eröffnet im Panometer in der Richard-Lehmann-Straße 114 ein brandneues Panorama von Yadegar Asisi: „Carolas Garten – Ein Paradies auf Erden“. Nun gibt es erstmals einen Einblick in den Garten, den der Besucher wie aus Sicht eines winzigen Pollenkorns erleben wird.

Eine gigantische Biene ist gerade dabei, die Kamillenblüte zu bestäuben und Nektar zu sammeln. Durch die abgesenkten Blütenblätter öffnet sich der Blick auf die Welt des umgebenden Gartens und der Blumen, Pflanzen und anderen Bewohner. Dabei kann der Besucher die heimische Flora und Fauna von der 15 Meter hohen Plattform werden in einer nie dagewesenen Vergrößerung entdecken. Der Anspruch ist es, in einem Panorama den Zyklus aller vier Jahreszeiten zu zeigen – aber so komponiert, dass es für die Betrachter völlig natürlich erscheint.

Zuschauer inmitten einer vergrößerten Welt

„Dieses kleine Stück Erde, das haben viele Künstler vor mir vorgemacht, ist eine unglaubliche Quelle der Inspiration“, bekannte Asisi kürzlich im LVZ-Gespräch zu seiner neuen Arbeit. Die Zuschauer dürfen sich freuen: Sie befinden sich dann selbst inmitten der hundertfach vergrößert dargestellten Welt und sind von ihr rundherum umgeben – so wie im wahren Leben als Teil der Zyklen in der Natur.

Carola ist übrigens eine ehemalige, inzwischen verstorbene Mitarbeiterin des Künstlers. Diese legte einst einen Garten am Rande Leipzigs an, von dem der Künstler Yadegar Asisi sich für sein neues werk inspirieren ließ.

Bis zum 13. Januar 2019 wird in Leipzig das Panorama „TITANIC – Die Versprechen der Moderne“ gezeigt, das auf eine Expedition zum gesunkenen Wrack auf dem Meeresgrund des Nordatlantik führt.

Von Mathias Orbeck