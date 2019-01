Leipzig

Am zweiten Tag des neuen Jahres hat es im Zoo den ersten Nachwuchs vom Jahrgang 2019 gegeben: Guanakostute Phibie (8) brachte am Mittwoch Vormittag ein weibliches Jungtier zur Welt. Die Kleine wurde auf der Außenanlage des Südamerika-Bereichs geboren. Der Zootierarzt hat sich am Donnerstag den Neuzugang routinemäßig angeschaut und die Jungtierprophylaxe durchgeführt – das heißt, einen kleinen Gesundheitscheck durchgeführt, den Transponder-Chip gesetzt und die ersten stärkenden Präparate verabreicht. Das Guanako-Fohlen ist bereits der zweite Nachwuchs seit Eröffnung der Südamerika-Anlage im Mai letzten Jahres. Bereits im September wurde das Guanakoweibchen Maike geboren, das sich seitdem hervorragend entwickelt und schon Kontakt zum Neuankömmling aufgenommen hat.

Die Eröffnung der Erlebniswelt Südamerika mit

zahlreichen neuen Tierarten war für Zoodirektor Jörg Junhold ein Höhepunkt im Zoojahr 2018, neben den Geburtstagsfeierlichkeiten zum 140. Gründungsjubiläum. Rund 1,72 Millionen Besucher kamen in den Zoo, ein Plus von 70 000 gegenüber dem Jahr 2017. „Wir blicken auf ein äußerst zufriedenstellendes Jahr 2018 zurück“, so Junhold. Er ist auch optimistisch fürs neue Jahr, das mit der Sanierung des historischen Aquariums und dem Beginn der Bautätigkeiten für den Bereich Feuerland wieder für Herausforderungen sorgen wird.

