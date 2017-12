Erster Schnee des Winters rieselt über Leipzig – mildere Temperaturen erwartet

Leipzig. Die ersten Schneelocken sind am Sonntag über Leipzig niedergerieselt. Dächer, Autos und Wiesen waren mit einer weißen Schicht überzogen. Pünktlich zum ersten Advent kehrt also das erste Mal richtige Winterstimmung in der Messestadt ein. Doch zum Schneemannbauen oder Schlittenfahren wird es diesmal noch nicht reichen. „Bereits gegen Abend oder in der Nacht wird es milder und der Schnee geht in Regen über“, prognostiziert Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Bis es soweit ist, könnte teilweise immerhin noch eine Schneedecke von ein bis zwei Zentimetern zusammenkommen. Kein Vergleich aber zu Teilen von Thüringen oder Sachsen-Anhalt: Dort fielen bis zu zehn Zentimeter.

Am Sonntagnachmittag lagen die Temperaturen noch leicht im Minusbereich, laut DWD steigen sie in der Nacht aber an und liegen dann bei einem Grad. Gute Nachrichten für alle Autofahrer zum Berufsverkehr am Montagmorgen. „Glatt wird es in Leipzig dann höchstwahrscheinlich nicht“, so der DWD-Experte. Stattdessen gibt es am Montag Schauerwetter. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 400 Meter, in Leipzig werden es bis zu fünf Grad.

Ähnliches Bild auch am Dienstag: Zum Regen kommt nur noch Wind dazu. Das ungemütliche Wetter verabschiedet sich erst am Mittwoch. „Ab Mitte der Woche hören die Schauer auf und es wird mit bis zu acht Grad wieder um einiges milder“, so Manns.

luc