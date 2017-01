Leipzig. Scheiben freischaufeln hieß es am Montagmorgen für Autofahrer. In Leipzig, aber auch in weiten Teilen Sachsens, Sachsens-Anhalts und Thüringens gab es den ersten flächendeckenden Schnee in diesem Winter. Fast überall fielen seit der Nacht mehrere Zentimeter der weißen Pracht. In der Messestadt waren es am Morgen etwa 1,5 Zentimeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Und es schneit auch in den nächsten Stunden leicht weiter.

„Im Laufe des Vormittags werden es in Leipzig etwa zwei Zentimeter Neuschnee“, progonstiziert Meteorologe Thomas Hain. Mit drei Zentimetern seien es auf dem Brocken nur unwesentlich mehr. Auf dem Fichtelberg, wo derzeit rund 32 Zentimeter liegen, wird erst im Laufe des Tages Neuschnee erwartet.

In der Nacht zum Montag fielen in Leipzig die ersten Schneeflocken des Jahres. Zur Bildergalerie

18 Unfälle bis zum Morgen

Der weiße Start in den ersten Werktag des neuen Jahres sorgte auch auf den Straßen für Probleme. Bis 7.30 Uhr zählte die Polizeidirektion Leipzig bereits 18 Unfälle in der Stadt und im Umland. „Überall bleib es aber bei Sachschäden“, berichtete ein Sprecher aus dem Polizei-Lagezentrum. Die Leipziger Stadtreinigung ist mit rund 20 Fahrzeugen im Einsatz, um Straßen und Kreuzungen von Schnee und Glätte freizuhalten.

Bis zum Nachmittag kann es laut Wetterdienst weiterschneien, dann soll der Schnee vor allem in den Tieflagen bei leichten Plusgraden wieder auftauen. „Es wird pampig und matschig“, so Hain. In der kommenden Nacht besteht bei minus zwei Grad dann extreme Glättegefahr durch überfrierende Nässe. „Das könnte richtig böse werden“, warnt der DWD-Meteorologe. Auch ein paar Schneeflocken könnten dann auf den gefrorenen Boden fallen.

Ab Donnerstag Gefrierschrank-Temperaturen

Am Dienstag und Mittwoch wird es in Leipzig mit bis zu vier Grad etwas milder, der Schnee geht dann meist in Regen über. Am Donnerstag und Freitag droht Tieffrost: In Leipzig soll das Quecksilber in der Nacht auf bis zu minus elf Grad fallen. Dafür bleibt es trocken. Langanhaltender Schnee ist (derzeit) laut Wetterdienst nicht in Sicht. Ein richtiger Wintereinbruch mit Rodelwetter im Flachland lässt also vorerst noch auf sich warten.

nöß