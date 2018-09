Leipzig

Nach einem erfolgreichen Test öffnet das erste Leipziger Katzencafé am Sonntag, 9. Septmeber 2018, offiziell für Besucher. Wie die Betreiber des "Katzentempels" via Facebook mitteilten, liegt das Etablissement in der Nürnberger Straße 1 nahe des Johannisplatzes. Bis zuletzt war der Ort ein Gehemnis gewesen, um den Tieren eine ruhige Eingewöhnung zu gönnen. „Wir haben eine tolle Immobilie gefunden“, hatte Thomas Leidner, Initiator vom Café Katzentempel-Stammhaus in München, Ende Juli gesagt.

Wer das Café in den kommenden Tagen besuchen möchte, sollte etwas Zeit mitbringen, so die Betreiber. "Bitte habt Verständnis wenn ihr etwas länger auf einen Sitzplatz warten müsst, wir erwarten einige Gäste", hieß es auf Facebook.

Liebe Katzentempel Freunde, Der Test-Tag war ein voller Erfolg und auch den Katzen hat es heute mit euch super gut gefallen 😍🐱😊 Daher eröffnen wir morgen ab 10 Uhr für alle, die uns gerne besuchen möchten 😁🤩 Bitte habt Verständnis wenn ihr etwas länger auf einen Sitzplatz warten müsst, wir erwarten einige Gäste 😉 Bitte beachtet: in der Anfangsphase können Reservierungen über die Website nur mindestens 72 Stunden im voraus bearbeitet werden Wir freuen uns auf euch 🐱🐈🐈🙂☀️ PS: Adresse ist die Nürnberger Straße 1 Gepostet von Cafe Katzentempel Leipzig am Samstag, 8. September 2018

Katzen aus dem Tierheim

Das Leipziger Café soll den Angaben zufolge von einem Paar aus der Region betrieben werden. Die Katzen kommen zum Teil aus einem Leipziger Tierheim gefunden. Drei weitere sind über die süddeutsche Initiative „Notfall-Rassekatzen“ zum Team gekommen.

Seit Anfang des Jahres hatten die Betreiber nach Räumlichkeiten in Leipzig gesucht. Leidner betreibt gemeinsam mit Kathrin Karl den Katzentempel München und vergibt Lizenzen für andere Städte. „Leipzig ist eine spannende Stadt, und als ein Interessent auf uns zukam, haben wir gesagt – ok, das machen wir.“

jhz