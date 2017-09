Es gibt Nachwuchs im Leipziger Zoo

Leipzig . Im Leipziger Zoo gibt es Nachwuchs: Es wurden zwei Flamingos geboren, die derzeit in der Flamingolagune von den Eisvögeln versorgt werden. Auch das kleine Okapiweibchen Kala macht die ersten vorsichtigen Erkundungstouren, wie der Zoo Leipzig mitteilt. Schritt für Schritt lerne sie das Außengehege besser kennen.

Auch die Kaiserschnurrbarttamarine Lilly und Salik wagen sich bei der wärmenden Sonne bereits mit ihrem am 14. September geborenen Jungtier auf die Affeninseln. Bei den Krallenaffen trägt vorrangig der Vater den Nachwuchs. Mutter Lilly übernimmt das Jungtier fast ausschließlich zum Säugen, Vater Salik trägt es ansonsten im Fell versteckt.

In den Herbstferien bietet der Leipziger Zoo ein buntes Programm an. Am Entdecker-Wochenende (30.09./01.10.) können Besucher den Zoo bis in die Abendstunden erleben.

LVZ