Diesel-Fahrzeugen drohen massive Fahrverbote: „Voraussichtlich im Herbst wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilen“, so Peter Feldkamp von der Deutschen Umwelthilfe. Diese hatte wegen zu hoher Stickoxid-Emissionen in 16 Städten geklagt, in Düsseldorf mit Erfolg. Auch für Leipzig wird das Urteil bedeutsam. Seit 2015 werden die Grenzwerte wieder überschritten.