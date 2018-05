Immer mehr Fachleute sehen die explodierenden Grundstückspreise in Leipzig kritisch. Bei freien Flächen für den Wohnungsbau gab es in den letzten beiden Jahren jeweils eine Verdoppelung in den guten und mittleren Lagen. Das könnte zum Hemmschuh für den Bau von erschwinglichen Quartieren, aber auch von Schulen oder Geschäftshäusern werden.