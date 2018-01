Facebook entschuldigt sich bei Leipziger Künstler Schwarwel

Leipzig. Der nach Veröffentlichung einer Karikatur auf Facebook und Instagram gesperrte Leipziger Künstler Schwarwel ist inzwischen wieder in den sozialen Netzwerken präsent. Facebook entschuldigte sich bei dem 49-Jährigen für die Abschaltung und gab den Account samt der gelöschten Zeichnung bereits am Sonntag frei. „Der Beitrag wurde versehentlich entfernt und ist mittlerweile wieder auf Facebook verfügbar. Wir haben uns bei Herrn Schwarwel für den Fehler entschuldigt“, erklärte eine Facebook-Sprecherin am Dienstag gegenüber LVZ.de.

Schwarwel, unter anderem bekannt als Schöpfer der Comicfigur Schweinevogel und als langjähriger Zeichner für die Punkband Die Ärzte, veröffentlicht täglich politische Karikaturen in sozialen Netzwerken. Am 9. Januar postete der Messestädter eine Zeichnung zur Debatte über eine umstrittenen H&M-Werbung, in der auch Bezüge zur rassistischen Aussage von Jens Maier (AfD) über Noah Becker hergestellt werden. Das Bild wurde erst beim Facebook-Bilderdienst Instagram gesperrt, später verschwand auch das Profil von Schwarwel gänzlich aus dem Facebook-Netzwerk – lediglich mit dem Verweis, er habe gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen.

Der Leipziger Künstler war nicht der erste Satiriker, der seit Jahresbeginn in sozialen Netzwerken vorübergehend blockiert wurden. Zuvor gingen bereits das Magazin Titanic und die Grimme-Online-Preisträgerin Barbara offline. Ausgangspunkt der Sperrungen könnte das seit 1. Januar geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) sein, welches Netzbetreiber unter anderem dazu verpflichten soll, bei „offensichtlich rechtswidrigen“ Beiträgen schnell zu handeln. Falls nicht, drohen horrende Strafen. Im Fall von Schwarwel sei allerdings nicht das NetzDG, sondern ein individueller Fehler Grund für die Sperrung gewesen.

Matthias Puppe

Mehr zu Schwarwel im Netz: www.schwarwel.de