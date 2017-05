Leipzig. Es wird gebaut in der Stadt, das macht sich im Fahrplan der Straßenbahnen bemerkbar. Betroffen sind die Tramlinien 9, 10 und 11. Gebaut wird an der Kreuzung Karl-Liebknecht-/Richard-Lehmann-Straße: Hier führen die Leipziger Verkehrsbetriebe Gleisbauarbeiten durch. Auch auf der Bornaischen Straße in Höhe Biedermannstraße sowie zwischen Gustav-Freytag- und Scheffelstraße werden auf der Karl-Liebknecht-Straße Gleisbauarbeiten durchgeführt.

Vom Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, kommt es deshalb zu Fahrplanänderungen für die Straßenbahnlinien 9 und 10 ab der Haltestelle Richard-Lehmann-Straße. Beide Linien verkehren verkürzt. Fahrgäste, die zur Haltestelle Connewitz Kreuz möchten, werden gebeten, ab Haltestelle Arthur-Hoffmann-/Richard-Lehmann-Straße in den Bus der Linie 70 umzusteigen. Die Tramlinie 11 fährt zwischen den Haltestellen Richard-Lehmann-Straße, HTWK und Pfeffingerstraße mit Umleitung über die Haltestelle Arno-Nitzsche-Straße, Wiedebachplatz und Bornaische Straße. Auch die Buslinie 70 wird umgeleitet. Die Strecke verläuft dann unter anderem über die Bernhard-Göring-Straße und Connewitz Kreuz.

