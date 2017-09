Fahrrad-Schiebe-Demo für mehr Sicherheit in Leipzig-Gohlis

Leipzig. Mit einer Fahrradschiebedemo will der Bürgerverein Gohlis am kommenden Freitag für mehr Sicherheit eintreten. Der Verein fordert Tempo 30 auf dem engen Abschnitt der Lützowstraße zwischen Friedenskirche und Georg-Schumann-Straße. „Die Radfahrer würden sich damit weniger durch die Autos und Straßenbahnen getrieben fühlen. Fußgänger wären auf den schmalen Gehwegen sicherer und könnten leichter die Straße queren“, erklärt Matthias Weidel vom Bürgerverein.

Im Umfeld befinden sich auch zwei Schulen mit rund 500 Kindern, so Weidel weiter, auch diese könnten von einer Tempo-30-Regelung profitieren. Für die Autofahrer würde das Tempolimit nicht einmal eine halbe Minute an Verzögerung auf den entscheidenden 450 Metern bedeuten, so die Demo-Organisatoren. Der Stadt seien die Probleme bekannt, sie sehe aber keine Notwendigkeit für das Tempolimit, bemängelt der Bürgerverein.

Die Demonstration beginnt am Freitag (22.9.) um 17 Uhr vor der Friedenskirche, führt dann über die Lützow- zur Georg-Schumann-Straße und wieder zurück bis zur Kreuzung Gohliser- und Fritz-Seger-Straße.

Von lyn