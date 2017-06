Wetter passte, Laune auch: Gegen 14.30 Uhr startete in Leipzig am Johannisplatz der Fahrradkorso des Vereins "Autofrei leben". Mit einer Tour entlang des viel befahrenen City-Rings werben die Teilnehmer für das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Rad unter dem Motto: "Promenadenring autofrei - Mehr Lebensqualität für alle"! Anlass ist der Europäische Tag des Fahrrads und die teilweise für Radler schwierige Verkehrssituation an der mehrspurigen Straße im Stadtkern. Da die Demo vorrangig über ihre Route geleitet wird, kann es örtlich zu kleineren Verkehrseinschränkungen kommen.

"Promenadenring autofrei - Mehr Lebensqualität für alle" - unter diesem Motto traten zahlreiche Leipziger am 3. Juni in die Pedale. Sie machen sich mit dem Fahrradkorso für eine Verbesserungen der Bedingungen für Radler an der mehrspurigen Straße stark. Anlass: Der Europäische Tag des Fahrrads. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

„Autofreier Ring ist natürlich provokativ gemeint“, sagte Demo-Mitinitiator und Grünen-Landesvorstandssprecher Jürgen Kasek gegenüber LVZ.de. Aber man brauche endlich ein sicheres und klar kenntliches Radwegenetz an der vielspurigen Straße. Mankos sieht er vor allem auf dem äußeren Ring: Radfahrer werden direkt vor den Bahnhofstüren vorbeigeführt, gefährliche Situationen mit Fußgängern sind die Folge. „So ein Slalom muss ja nicht sein.“ Richtung Goerdelerring dürften Radfahrer dann weder die Straße benutzen, noch gebe es eine durchgängige Radwege-Lösung. „Dann ist man auf den Fußweg angewiesen.“

Die Veranstaltung ist bis 16 Uhr geplant und startet am Johannisplatz. Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig hat folgende Route bestätigt: Johannisplatz –> Prager Straße –> Grimmaischer Steinweg–> Augustusplatz –> Roßplatz –> Martin-Luther-Ring –> Dittrichring –> Tröndlinring –> Willy-Brandt-Platz –> Wende im Bereich Willy-Brandt-Platz, Ecke Brandenburger Straße –> dann auf demselben Weg zurück zum Johannisplatz.

lyn