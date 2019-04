Leipzig

Nach der erfolgreichen Premiere der „Leipziger Markt Musik“ im Vorjahr wird das Messe-Tochterunternehmen Fairnet GmbH das Sommermusikfestival auf dem Markt die nächsten fünf Jahre ausrichten. Die Firma konnte sich bei einer Ausschreibung des Leipziger Marktamtes durchsetzen. Wie berichtet, hatte der Stadtrat beschlossen, die Dienstleistungskonzession zur Organisation und Durchführung des Sommermusikfestivals für die Jahre 2019 bis einschließlich 2023 zu vergeben. Der neunköpfigen Auswahl-Jury gehörten Mitglieder aller Stadtrats-Fraktionen, Vertreter der Verwaltung sowie der LTM GmbH an.

Kooperation mit Krystallpalast

Fairnet organisiert das Festival auf dem Marktplatz in Kooperation mit dem Krystallpalast Varieté und namhaften Leipziger Gastronomen, die das Fest kulinarisch begleiten. Es findet in diesem Jahr vom 2. bis 11. August statt. So werden wieder Live-Programme mit Bands, Ensembles und Orchestern unterschiedlicher Stile zu erleben, aber auch Musikfilme zu sehen sein. Kabarett, Poetry-Slam oder Artistik ergänzen das vielfältige Musik-Angebot, das das Krystallpalast Varieté koordiniert. Nachfragen bei Fairnet zu konkreten Neuigkeiten 2019 waren am Mittwoch nicht möglich.

Stadt gibt Zuschuss für Festival

Nach Angaben aus dem Rathaus gab es insgesamt zwei Bewerber. Die Stadt Leipzig stellt für die Veranstaltung einen Zuschuss von maximal 50 000 Euro bereit. Die „Leipziger Markt Musik“ war im Vorjahr erstmals als Nachfolger der Reihe „Classic open“, die nach 23 Jahren eingestellt wurde, ausgerichtet worden.

Von Mathias Orbeck