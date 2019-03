Leipzig

Eine Strafanzeige des AfD-Kreisverbandes in Sachen Matthias von Hermanni ist ohne Folgen geblieben. Wie die LVZ im Mai 2017 exklusiv berichtet hatte, zahlte das Leipziger Rathaus dem früheren Spitzenbeamten von Juni 2007 bis September 2016 etwa 787.000 Euro an Bruttobezügen – dabei konnte von Hermanni dafür keine nennenswerten Arbeitsleistungen erbringen. Die Stadtverwaltung fand in den elf Jahren keine geeignete und zumutbare Stelle für ihn. Zeitweise war der frühere Leiter des kommunalen Betriebes für Beschäftigungsförderung (bfb) mit bis zu 8000 Mitarbeitern auch aus gesundheitlichen Gründen nicht einsetzbar. Jedoch wurde 2012 seine volle Dienstfähigkeit festgestellt.

„Hermanni war für zur Verfügung stehende Stellen nicht qualifiziert“

Die AfD hatte diesen LVZ-Bericht zum Anlass genommen, um Strafanzeige gegen ihr unbekannte Entscheidungsträger der Stadt Leipzig zu stellen. Der Verdacht lautete auf Untreue bei der Amtsausübung. Wie die Staatsanwaltschaft den Antragstellern nun mitteilte, war sie in der Angelegenheit aber bereits zuvor von selbst aktiv geworden. Aufgrund des LVZ-Berichtes hatte die Behörde umgehend einen „Prüfvorgang“ eingeleitet und dafür aus dem Rathaus etliche Unterlagen angefordert. Nach Auswertung der Informationen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass kein Anlass für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bestehe. „Die Nichtbeschäftigung über längere Zeit lag an fehlenden Zusatzqualifikationen von Herrn von Hermanni für Stellen, die zur Verfügung standen“, erklärte die Staatsanwaltschaft jetzt gegenüber dem AfD-Kreisverband. Der Stadtverwaltung hätten „keine Anhaltspunkte“ vorgelegen, dass ein Einsatz des Beamten überhaupt möglich gewesen wäre. Folglich habe der Dienstherr auch keine „Untreue durch Unterlassen“ begangen.

„Dienstherr muss Lebensunterhalt seines Beamten sichern“

Ein Untreue-Tatbestand leite sich im konkreten Fall auch nicht davon ab, dass von Hermanni Bezüge ohne Gegenleistung erhielt. Bei Beamten sei eine Kommune auch dann zur Zahlung verpflichtet, wenn kein Dienst geleistet wird. Hier gelte das „sogenannte Alimentationsprinzip, laut dem der Dienstherr verpflichtet ist, den Lebensunterhalt seines zur Treue verpflichteten Beamten zu sichern“. Anders verhalte sich das bei Angestellten. Dort müsste die Verwaltung bei ähnlich gelagerten Fällen prüfen, ob die Arbeitsleistung einen entsprechenden Gegenwert zum gezahlten Gehalt darstellt.

Da die Staatsanwaltschaft bereits selbst aktiv geworden war und zu dem Schluss kam, es gebe keinen begründeten Tatverdacht für eine Untreuehandlung, blieb die Strafanzeige des AfD-Kreisverbandes folgenlos. Wie berichtet, schickte das Rathaus von Hermanni im vergangenen Jahr vorzeitig in Pension – bei vollen Altersbezügen.

Von Jens Rometsch