Leipzig

Polizei und Ordnungsamt gehen jetzt in Leipzig gemeinsam gegen Falschparker an Samstagabenden vor. Politessen verteilen von Mitte Juli an auch zwischen 20 und 24 Uhr Knöllchen, teilte die Stadt mit. Schwerpunkte der Kontrollen sind die Innenstadt und die Innere Westvorstadt (Kolonnadenviertel und Gottschedstraße).

Hintergrund seien zahlreiche Parkverstöße von Autofahrern, die ihre Fahrzeuge gern direkt neben den Freisitzen abstellten. „Dies kann zur Behinderung des fließenden Verkehrs, im schlimmsten Fall zur Gefährdung von Einsatz- und Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr und Rettungsdienste führen“, so das Ordnungsamt. Zudem leide die Aufenthaltsqualität in der City.

Normalerweise seien die Kontrolleure von Montag bis Freitag zwischen 7 und 22 Uhr unterwegs, am Samstag von 9 bis 17.30 Uhr.

Von mro