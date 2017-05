Leipzig. Bereits zum neunten Mal ist am Sonnabend der Familienfreundlichkeitspreis der Stadt Leipzig verliehen worden. Der mit 2000 Euro dotierte Hauptpreis ging an das Nachbarschaftprojekt Dresdner Straße 59. In dem Pfarrhaus im Osten der Messestadt sei ein Treffpunkt für alle Menschen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Konfession – entstanden, lobte die Jury. Der zweite Platz ging an den GeyserHaus e.V., Dritter wurde das Puppentheater Sterntaler in der Talstraße.

Alle geehrte Akteure hätten sich besonders um die Familienfreundlichkeit in der Messestadt verdient gemacht, hieß es bei der Verleihung in der LVZ-Kuppelhalle. „Wir wollen mit dem Preis beispielgebendes Engagement für eine familienfreundliche Stadt würdigen und in den Fokus der Öffentlichkeit rücken“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Gleichzeitig möchten wir aber auch Impulse geben und neue Entwicklungen anstoßen, die die Lebens- und Arbeitswelt für Familien in Leipzig unterstützen.“

Der Preis der Kinderjury ging an das Café „homeLE“ im Leipziger Norden, das in einem großen Spielzimmer viele Unterhaltungsmöglichkeiten für junge Gäste bereithält. Als Mitbegründerin des Netzwerks „Familie in Trennung“ wurde zudem die Anwältin Sylvia Gatz mit dem Sonderpreis geehrt.

Insgesamt wählte die aus Mitgliedern des Kinder- und Famileinbeirats bestehende Jury zwischen elf Vorschlägen aus.

jhz