Leipzig. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für viele Familien aus Leipzig heißt es ab dem 26. Juni: Ab in den Urlaub. Damit die Ferienzeit auch für Zuhausebleiber nicht langweilig wird, hält der Leipziger Sommerferienpass über 1.000 spannende Angebote für Schülerinnen und Schüler bereit.

So können kleine und größere Inhaber des Leipziger Ferienpasses zum Beispiel die Weltmeisterschaft im Fechten und das Beachvolleyball-Turnier SachsenBeach hautnah miterleben. Es wird aber nicht nur sportlich. Aus dem Kultur- und Freizeitbereich warten ebenfalls viele Angebote. Auch die beliebten Tagesfahrten sind wieder im Programm. Alle Veranstaltungen sind mit dem Leipziger Ferienpasse ermäßigt oder sogar kostenfrei. Damit die Kinder und Jugendlichen dabei mobil sind, können sie auch in diesem Jahr wieder kostenlos mit den Straßenbahnen und Bussen der LVB fahren. Auch die Fahrzeuge der Mitteldeutschen Verkehrsbetriebe können Ferienpassinhaber im Zeitraum der Sommerferien vom 26. Juni bis 04. August frei nutzen.

Ab Donnerstag, dem 8. Juni ist der Ferienpass zum regulären Preis von zehn Euro in den LVB-Verkaufsstellen, im Zoo und in den Leipziger Bürgerämtern und Bibliotheken erhältlich. Die ermäßigten Ferienpässe für Kinder und Jugendliche mit Leipzig Pass, können für fünf Euro ausschließlich in den Bürgerämtern erworben werden.

hgw.