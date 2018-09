Leipzig

Wie ergeht es jugendlichen Straftätern, die ihre Haft bei einer Familie im Leipziger Seehaus verbüßen? Nach eigenen Angaben will die Fernsehsendung SternTV einen Einblick in den Strafvollzug in freien Formen liefern und interviewt zwei Verurteilte sowie ihre WG-Eltern.

Live im Studio werden die Straftäter Richard und Marcel sowie ihre WG-Eltern Steffi und Franz Steinert mit Moderator Steffen Hallaschka sprechen sowie von dem Projekt erzählen. Die Sendung wird am Mittwoch um 22.15 Uhr bei RTL gesendet.

Das Seehaus am Hainer See bei Leipzig bietet jungen Verurteilten die Möglichkeit, mit einer Betreuerfamilie sowie anderen Straftätern in einer Wohngemeinschaft zu leben. Dabei bekommen die Jugendlichen Regeln und Tagespläne aufgetragen, um sich in ein geregeltes Familienleben zu integrieren und Verantwortung zu lernen. Das Seehaus wurde Anfang Mai eröffnet. Es ist Teil des gleichnamigen Vereins, der das Projekt schon in Leonberg in Baden-Württemberg verwirklicht hat.

ThTh