Feuer zerstört Stromversorgung in Elfgeschosser in Leipzig-Grünau

Leipzig. Ein vorsätzlich gelegter Kellerbrand in Leipzig-Grünau hat für die Bewohner des Mehrfamilienhauses bittere Folgen: Das Feuer richtete in der Nacht zum Sonntag starke Schäden an der Elektroanlage an. Seit mehr als zwei Tagen sitzen rund 33 Haushalte ohne Strom da. Am Dienstag verbesserte sich die Lage für einige Mieter, so die Hauseigentümerin LWB auf Anfrage.

Drei Kellerboxen standen in der Nacht zu Sonntag in Flammen, eine Mieterin der Alten Salzstraße 60 war durch den beißenden Geruch und Qualm darauf aufmerksam geworden. Das Feuer konnte durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr bald gelöscht werden, doch Elektroanlage, Steigleitungen, Internet- und TV-Versorgung wurden schwer beschädigt, so LWB-Sprecherin Samira Sachse.

Das Serviceteam der Leipziger Wohnungs- und Gesellschaft sei noch in der Nacht sofort vor Ort gewesen. Glück im Unglück für die Mieter: Die Techniker konnten die Hausanschlussstation für Warmwasser und Heizung wieder in Betrieb nehmen. Auch für den defekten Aufzug in dem Elfgeschosser gab es eine Notlösung. Die Mieter konnten über den Lift in der Nummer 62 ihre Wohnungen erreichen, so die LWB. Im Treppenhaus wurde eine Notbeleuchtung installiert – doch in den Wohnungen blieb es dunkel.

Entscheidung gegen Notstromversorgung

Bis zum Montag sei eine Reparatur der Stromversorgung nicht möglich gewesen, weil die Kriminalpolizei entsprechende Kellerbereiche gesperrt habe. Die Ermittlungen bestätigten jetzt den Verdacht: „Es handelte sich um Brandstiftung“, so Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Am Montagabend sei die Sperrung aufgehoben worden, so die LWB, so dass die Reparatur der Elektroanlagen beginnen konnten.

Erster Fortschritt am Dienstag: In den oberen Stockwerken ab der 7. Etage funktioniere die Stromversorgung wieder, weil diese über eine separate Verteilerinstallation verfügten, erklärte das Wohnungsbauunternehmen. Für die Mieter vom Erdgeschoss bis zur sechsten Etage bleibt die Lage finster.

Im Keller sei alles verschmort, die Arbeiten an den Installationen werden noch bis Mittwoch dauern. Die Fachfirma vor Ort habe sich laut LWB auch gegen eine Notstromversorgung entschieden: Die Installation der Verteiltechnik nehme ebenso viel Zeit in Anspruch wie die Reparatur des Schadens.

