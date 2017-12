Fontänen, Raketenbatterien, Wirbelkometen – Mega-Feuerwerksverkauf gestartet

Leipzig. Feuerwerk auf dem Agra-Gelände schon einige Tage vor Silvester: Das sogenannte Produktvorschießen der Leipziger Firma Fire & Magic ist längst mehr als nur ein Geheimtipp. Am Mittwochabend zog die Pyrotechnik-Show rund 1500 Zuschauer an, gut eine Stunde lang glühte der Himmel. Es war ein Schauspiel mit Fontänen, Vulkanen, Raketenbatterien und Feuertöpfen. Exakt 68 pyrotechnische Erzeugnisse wurden präsentiert. Klassiker ebenso wie Brandneues, zu dem das kunterbunte Sternenbukett „Fading Star“ oder die Silberwirbel-Kometen der Marke „Victory“ zählen.

Zum Finale gab es eine spezielle Choreografie mit viel Blitz und Donner, die mit kräftigem Beifall honoriert wurde. Für das Team um Firmenchef Felix Münch war die folgende Nacht nur eine kurze, es galt das Vorführ-Areal wieder zu beräumen und letzte Vorbereitungen für den Mega-Feuerwerksverkauf zu treffen, der am Donnerstag um 7 Uhr in einer Halle auf der Agra startete. Schon in der Frühe bildete sich eine lange Schlange, schubweise wurde eingelassen. Eingereiht hatte sich auch Thorsten Schelder: „Ich habe meinen Wunschzettel dabei und ein festes Kaufbudget – 100 Euro“, so der Connewitzer. Drinnen waren Münch und seine 18 Kollegen stark beschäftigt, um die Kunden zu beraten und ihnen das Gewünschte auszuhändigen.

Durchschnittlich 150 Euro investieren die Käufer. Mehr als 200 zertifizierte Artikel umfasst das Sortiment, einige der langfristig georderten explosiven Erzeugnisse fehlen jedoch. „Der Container mit dieser Ware aus China sitzt im Hafen von Rotterdam fest“, berichtet Münch. Ohnehin seien die Lieferungen aus China, wo die meisten Feuerwerksanbieter fertigen lassen, in diesem Jahr sehr spät dran gewesen. „Es gab dort Produktionsausfälle, weil die Gesetzgebung für die Herstellungsbetriebe verschärft wurde.“

Verbundfeuerwerke im Trend

Beim Streifzug durchs Angebot verweist der 41-jährige Fachmann auf viele erstmals über den Ladentisch gehende Erzeugnisse. Rund ein Drittel der Produkte sind Neuheiten. Darunter der „Old-School-Böller“, die Salvenbatterie „Iron Man“ oder ein Cracklinginferno namens „Jukebox“. Der Trend gehe eindeutig hin zu Verbundfeuerwerken, meint Münch. „Einmal zünden und dann eine bis zu drei Minuten dauernde Abschussfolge.“ Wer die Pyrotechnik nicht mit offener Flamme aktivieren will, kann eine elektrische Auslösung einsetzen. Zu solchen Systemen gehören zwei Komponenten, erklärt Münch: Ein Funksender sowie ein Empfangsmodul mit Stromquelle und daran angeschlossenen Kabeln, die zu den Zündschnüren der Feuerwerkskörper führen. Sie werden dann mit einer Art Glühdraht entfacht. Das Ganze nennt sich Auslöseeinheit.

Seit fast 20 Jahren ist Fire & Magic im Geschäft und lässt es bei kleinen und großen Anlässen krachen. 2017 war für die Pyrotechnik-Profis unter anderem „Sprengmeisters Nachtgesang“ bei den Stelzenfestspielen im vogtländischen Reuth ein Highlight. „Da wurde ein Feuerwerk über den Wolken grandios inszeniert“, blickt Münch zurück – und schon wieder voraus. Bis zum Sonnabend läuft noch der Feuerwerksverkauf auf der Agra, Ende Januar geht es dann zur Spielwarenmesse nach Nürnberg. Dort können Münch und seine Kollegen schon in großem Stil sondieren, was 2018 an Pyrotechnik auf den Markt kommt.

Von Mario Beck