Achim von Almrich, der Kerzenmann von Leipzig, war auf der Suche nach Frieden und für den Frieden unterwegs. Wie seine Tochter am Freitag mitteilte, starb der 82-Jährige am 18. August an den Folgen eines Zusammenbruchs, den er vier Tage zuvor am Hauptbahnhof erlitten hatte.