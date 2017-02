Leipzig. Vor rund einem Jahr baten wir Sie, die Leser: Öffnen Sie Ihre Fotoalben und suchen Sie die gelungensten oder denkwürdigsten Leipziger Momente heraus. Aus den schönsten Einsendungen machten die Leipziger Volkszeitung und der Hinstorff-Verlag das Leipzig-Album. Als das Buch fertig war, standen die Autoren Clemens Haug und Armin Kühne allerdings vor einem Problem: „Wir haben so viele gute Fotos und Dias bekommen, dass wir gar nicht alle verwenden konnten.“

Günther Schwanke führt uns über die Herbstmesse 1959. Zur Bildergalerie

Diesen Fotoschatz wollen Verlag und Autoren nicht verstauben lassen. Also entschieden sie: Das Leipzig-Album wird fortgesetzt. Wie schon beim ersten Band werden eingesandte Fotos zunächst im Internet gezeigt, auf der Seite Leipzig-Album im sozialen Netzwerk „Facebook“. Dort können andere Leser mit Kommentaren ihr Wissen und ihre Erinnerung beisteuern. Die besten Fotos und Zuschriften kommen zusammen ins Buch.

Inhaltlich könnte es einerseits um die vielen Leipziger Stadtteile gehen: Wie sah es in Schönefeld früher aus, wie in Gohlis und wie in Connewitz? Eng damit verbunden ist eine Erinnerung, die vielen Leipzigern bis heute eindrücklich geblieben ist: Der Verfall der Gründerzeitviertel gegen Ende der DDR. „Wir haben viele Fotos bekommen, die ganze vom Einsturz bedrohte Straßenzüge zeigen“, sagt Haug. Zum Glück konnten viele Häuser später gerettet werden.

Bis zum Herbst 2017 soll ein zweiter Band des Leipzig-Albums entstehen. Mit dabei sein könnten unter anderem diese Aufnahmen. Zur Bildergalerie

Es soll aber nicht bei Außenansichten bleiben. „Wir würden auch gerne zeigen, wie die Leipziger früher gewohnt haben“, sagt Haug. Wie haben Sie sich ihre Wohnungen gemütlich eingerichtet? Häufig zeigen die Familienfotos alle Verwandten und Freunde. Ab und an aber haben Hobby-Fotografen auch alltägliche Momente festgehalten: Die Wäscheleine im Hinterhof, die Wohnzimmereinrichtung, den neuen Fernseher. „An solchen Aufnahmen haben wir großes Interesse, denn sie helfen anderen Lesern, sich an die Zeiten früher zu erinnern“, erklärt der Autor.

Über den Alltag gibt es nämlich viel zu erzählen, stellte er die Leipziger doch manchmal vor Herausforderungen. Die mitunter sehr kalten Winter etwa konnten zum Überlebenskampf werden. Wer hat noch Bilder von Schneebergen oder vom Kohleschippen? Und wie ging es damals auf der Arbeit zu? „Wer hat noch alte Brigade-Tagebücher und kann so zeigen, wie es in den Betrieben früher aussah?“, fragt Fotograf Armin Kühne. Wenn es dann wieder Sommer wurde, wer hat mit dem Zelt auf dem Autodach oder mit einem Würdig-Wohnwagen („Dübener Ei“) Urlaub an der Ostsee gemacht und sein Gefährt fotografiert?

Autor Clemens Haug (l.) und Fotograf Armin Kühne (r.) suchen nach neuen Bildern für den zweiten Band des Leipzig-Albums. Quelle: André Kempner

Auch das Nachtleben könnte ein eigenes Kapitel wert sein. Wer hat noch Bilder von berühmten Leuchtreklamen, etwa dem Goethe-Zitat auf den Brühlhochhäusern, oder der Centrum-Werbung in der Petersstraße? Wer darüber hinaus andere Bilder findet, die vom Leipziger Leben, vom Sport, dem Verkehr, der Kultur, den Konzerten und den Kneipen in der Stadt erzählen, ist auch herzlich eingeladen, sie einzusenden. Bis Anfang Juli wollen Haug und Kühne die Fotos diesmal sichten, bevor es an die Produktion des Buches geht.

LVZ