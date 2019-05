Leipzig

Der Verein „Gemeinsam für Leipzig“ und die LVZ laden zum Forum für die Stadtratswahl am 26. Mai ein. Beginn ist am 7. Mai um 19 Uhr im Marriott Hotel (Am Hallischen Tor 1); Einlass ist ab 18.30 Uhr. Auf dem Podium sitzen Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen: Rainer Engelmann ( Die Linke), Frank Tornau ( CDU), Heiko Bär ( SPD), Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen), Sven Morlok ( FDP) und Tobias Keller ( AfD). Es moderiert LVZ-Lokalchef Björn Meine. Im Mittelpunkt stehen aktuelle kommunalpolitische Themen.

Der Eintritt ist frei. Für die Veranstaltung ist aber eine Anmeldung bis 3. Mai erforderlich – an info@gemeinsam-fuer-leipzig.de

