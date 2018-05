Lokales Letzter Teil der LVZ-Serie zur Sprengung der Leipziger Unikirche - Fotos gegen das Vergessen Vor 50 Jahren wurde auf Beschluss der SED-Machthaber die Universitätskirche St. Pauli gesprengt, um auf dem damaligen Karl-Marx-Platz neue Gebäude für die Leipziger Karl-Marx-Universität zu errichten. Daran will die LVZ-Serie „Der Fall Unikirche – 50 Jahre danach“ erinnern. Im letzten Teil geht es um Gudrun Vogel. Sie hatte den Auftrag, die Kirche vor der Zerstörung zu fotografieren.

Die Sprengung der Paulinerkirche erfolgte am Donnerstag, dem 30. Mai 1968, um 9.58 Uhr. Die Trümmer wurden in der Etzoldschen Sandgrube in Probstheida entsorgt. Quelle: K. E. Ullrich