Leipzig

Ein Akt von „sinnlosem Vandalismus“ beschäftigt seit einigen Tagen den Bürgerverein Waldstraßenviertel. In einem Aufruf auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Netzwerken macht er auf die Zerstörung der Frauenstatue auf dem Spielplatz im Rosental aufmerksam. „Wer macht so etwas? Warum? Mir fehlen hier schlicht die Worte“, teilt der Vereinsvorsitzende Jörg Wildermuth darin mit.

Die verkohlten und noch brennenden Überreste der Statue seien am 31. Dezember entdeckt worden, sagte Wildermuth gegenüber LVZ.de. „Ein Jogger hat sie 8 Uhr früh entdeckt.“ Möglicherweise wurden also Silvesterknaller für die Zerstörung genutzt. Die genaue Ursache ist aber noch unklar, ebenso wie die Tatsache, wer dafür verantwortlich ist.

Die zerstörte Frauenstatue im Leipziger Rosental Quelle: privat

Die zerstörte Holzstatue ist eine von mehreren, die den 2016 renovierten Spielplatz umgeben, welcher 1870 angelegt wurde und damit als ältester Leipzigs gilt. Sie wurde 1993 vom Künstler Reinhard Rösler angefertigt und diente auch als Spielgerät: Kinder konnten sich in ihrem „Bauch“ verstecken. „Ich erinnere mich, dass auch meine Kinder früher damit gespielt haben“, so Wildermuth.

Der Verein möchte sich nun um die Wiederherstellung der zerstörten „Mutterfigur“ kümmern und hat zu diesem Zweck einen Spendenaufruf gestartet. Es seien auch schon mehrere Spenden eingegangen. Noch dringlicher sei es allerdings, den Künstler ausfindig zu machen: Sämtliche Kontaktdaten, die Wildermuth vorliegen, seien nicht mehr aktuell.

Wer den Künstler Reinhard Rösler kennt oder spenden möchte, findet Kontakt- und Kontodaten auf der Webseite des Bürgervereins Waldstraßenviertel.

Von Christian Neffe