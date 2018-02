Freizeitpark Belantis bei Leipzig soll ausgebaut werden

Leipzig. Bisher hatten die neuen Belantis-Eigner aus Spanien nur geschwiegen. Jetzt meldet sich Parques-Reunidos-Chef Fernando Eiroa erstmals selbst zu Wort – und kündigt gleich an, kräftig zu investieren. „Wir haben attraktive Investitionsprojekte für Belantis, die das Erlebnis für die Besucher verbessern – und den Park auf Branchenstandard bringen“, verlautbarte Eiroa am Dienstag per Mitteilung in Madrid. Belantis biete das Potenzial, zu einem der führenden Parks in Deutschland heranzuwachsen.

Parkfläche wird verdoppelt

Details nannte der Spanier noch nicht. Ganz offenbar will er den Park aber deutlich erweitern. „Der Zukauf beinhaltet 27 Hektar an zusätzlicher Fläche für einen Ausbau des Parks“, so die klare Ansage. Die 27 Hektar direkt am Cospudener See, für die sogar schon ein Bebauungsplan vorliegt, könnten nun zügig erschlossen werden. Pläne dafür gab es schon lange, doch bisher fehlte das Geld. Der Freizeitpark würde seine Fläche damit verdoppeln. Bisher sind nur knapp 30 Hektar genutzt.

Mit einem Ausbau rechnen Beobachter aber frühestens im nächsten Jahr. Bis zum diesjährigen Saisonstart in knapp fünf Wochen wäre dafür die Zeit schlicht zu knapp, hieß es.

Neuer Chef kennt sich mit Investitionen aus

Nach der Belantis-Übernahme hatten die Spanier vergangene Woche bereits die Geschäftsführung ausgetauscht: Park-Gründer Erwin Linnenbach, bisher auch Mehrheitseigner, wurde ersetzt durch Thorsten Backhaus. Der führt bereits den Movie Park in Bottrop, der seit 2010 zu Parques Reunidos gehört. Auch dort hatten die Spanier nach der Übernahme Millioneninvestitionen angeschoben.

joh