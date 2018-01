Friedemann Goerl ist Leipzigs erster Fußverkehrsbeauftragter

Leipzig. Lange vom Stadtrat gefordert – jetzt ist er da: Leipzig hat einen Fußverkehrsbeauftragten. Seit dem 1. Januar 2018 kümmert sich Friedemann Goerl (28) um die Belange der Fußgänger in Leipzig. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Goerl arbeitete zuletzt als Verkehrsplaner bei der Stadt Chemnitz. Der studierte Geograph soll nun im Dezernat Stadtentwicklung und Bau den Fokus auf Leipzig als Stadt der kurzen Wege legen. Der Verkehrsexperte wird zunächst neue Projekte unter die Lupe nehmen und beurteilen, ob auch die Belange der Fußgänger berücksichtigt werden. Es gehe vor allem darum, „die menschliche Dimension der Mobilität zu fördern“, heißt es aus der Verwaltung. Dabei soll allen Menschen die Möglichkeiten geschaffen werden, sich in der Stadt einfach von A nach B zu bewegen.

In den nächsten Jahren soll der neue Beauftragte ein strategisches Konzept für die Förderung des Fußverkehrs in Leipzig entwickeln. In diesem Jahr sei außerdem die Europäische Mobilitätswoche im September ein Schwerpunkt der Arbeit Goerls. Der Experte fungiert dabei auch als Ansprechpartner für Bürger und Verbände.

Von Evelyn ter Vehn