„Friederike“ wütet über Leipzig – Hunderte Einsätze, ein Schwerverletzter

Leipzig. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 129 Kilometern pro Stunde ist Sturmtief „Friederike“ am Donnerstag über Leipzig hinweggefegt – und hat die Messestadt zeitweise lahmgelegt. Der Straßenbahn- und Zugverkehr brach zusammen, Stromschwankungen waren vielerorts zu spüren, Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgedeckt.

Das Orkantief „Friederike“ hat am Donnerstagnachmittag Leipzig und die Region erreicht. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und es gab großflächig Stromausfälle. Zur Bildergalerie

Auf der Bundesstraße 6 bei Oschatz ist ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde die Person im Auto eingeklemmt, als ein Baum auf das Fahrzeug stürzte. Sie musste von Rettungskräften befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nähere Angaben zur Identität des Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Hunderte Einsätze

Bei der Polizei klingelte das Telefon zwischenzeitlich im Sekundentakt, wie ein Sprecher am Nachmittag sagte. Bis 19.45 Uhr hatten die Beamten mehr als 300 Einsätze bewältigt, so Polizeisprecher Andreas Loepki am Abend zu LVZ.de. Hauptsächlich sei es dabei um abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume gegangen. Auch Gebäude der Polizei seien marginal betroffen gewesen, erklärte Loepki.

Auch in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr gingen hunderte Anrufe ein. Zwischenzeitlich war die Leitstelle in leipzig sogar überlastet, in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) kamen keine Notrufe an. Zu wie vielen Einsätzen die Kameraden ausrückten, konnte ein Sprecher am Abend noch nicht sagen. Die Feuerwehr habe aber auch noch in den kommenden Tagen mit der Aufarbeitung zu tun, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es sich größtenteils um Sachschäden gehandelt.

Verkehrschaos und Stromausfall

Am Flughafen Leipzig/Halle mussten zehn Flügen von und nach München, Wien und Zürich gestrichen werden. Auch im Stadtgebiet sorgte „Friederike“ für Einschränkungen: Immer wieder fielen Straßenbahnen oder Busse aus, gegen 16.15 Uhr stellten die Leipziger Verkehrsbetriebe ihren regulären Linienbetrieb kurzzeitig ein. Am Abend konnten die Sperrungen nach und nach wieder aufgehoben werden.

Wie eine Sprecherin der Leipziger Stadtwerke LVZ.de sagte, verursachte der Sturm Schwankungen im Netz. Seit den Nachmittagsstunden sei zudem in einigen Straßenzügen in Grünau der Strom komplett ausgefallen, weil Bäume auf Leitungen gestürzt waren. Wieviele Haushalte betroffen sind, war zunächst unklar.

Grundschule muss Unterricht streichen

Die 120. Grundschule in Großzschocher wurde besonders hart vom Unwetter getroffen. Wegen Schäden an Dach und Fassade fällt der Unterricht am Freitag aus, auch der Hort bleibe geschlossen, meldete die Schule. Nur im absoluten Notfall sei eine Notbetreuung möglich. Laut Sächsischem Bildungsministerium blieben die Schulen im Freistaat grundsätzlich geöffnet. „Eine Entscheidung über Schulschließungen im Einzelfall trifft der jeweilige Schulleiter“, hieß es in einer Mitteilung.

In Thüringen hat der Sturm ein Todesopfer gefordert. Ein 28 Jahre alter Feuerwehrmann aus Bad Salzungen wurde am Donnerstag im Wartburgkreis von einem Baum erschlagen. Er wollte eine Autofahrerin befreien, die wegen umgestürzter Bäume in ihrem Wagen eingeschlossen war. Deutschlandweit sprachen Einsatzkräfte zunächst von sechs Toten. Vielerorts verursachte „Friederike“ ein Chaos auf den Straßen. Auch die Deutsche Bahn musste ihren Fernverkehr bundesweit einstellen.

lyn/jhz