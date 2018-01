Friedliches Böllern auf dem Augustusplatz

Leipzig. Friedlich, bunt und laut – so lässt sich die Silvesternacht auf dem Augustusplatz knapp zusammenfassen. Denn wer das neue Jahr zwischen Paulinum, Oper und Gewandhaus begrüßte, der musste auf jeden Fall eines lieben: Feuerwerk. Schon um 23 Uhr war der Himmel erfüllt von glitzernden Strahlen und die Luft geschwängert vom Geruch der Chinaböller. Familien mit kleinen Kindern, Jugendgruppen und Paare schauten begeistert in die Luft, aus dem Rucksack der meisten ragten eigene Raketen. Viele trugen Alkoholisches in Plastikflaschen mit sich herum, andere Bier oder Piccolosekt.

Unkontrollierte Böller wegen Wind

Etwa 3000 Menschen feierten nach Angaben der Polizei im Herzen Leipzigs gemeinsam ins neue Jahr. Holger Ehser war einer von ihnen. Um kurz vor 0 Uhr stand er gemeinsam mit Freunden vor dem Gewandhaus. Die waren aus der Nähe von Aschaffenburg angereist, den Sekt tranken sie stilecht aus langstieligen Plastikkelchen. Nur eines war ungewöhnlich für sie: „Wir wundern uns sehr, dass es hier schon seit 22 Uhr knallt. Das gibt es bei uns in Bayern nicht“, sagte Ehser und lachte.

Anders als am Connewitzer Kreuz blieben Lage und Stimmung auf dem Augustusplatz friedlich, auch wenn der Wind die Böller unkontrolliert in alle Richtungen trieb und viele Feiernde ihr Knallmaterial ohne Rücksicht auf Verluste zwischen Menschengruppen warfen. Die Polizei zeigte Präsenz, die Zufahrten zum Platz waren zwecks Abschreckung potenzieller Attentäter mit Betonklötzen („Nizzasperren“) abgesperrt.

LKW-Sperren aus Beton versperrten die Straßenbahngleise bei der Silvesterfeier auf dem Augustuplatz. Quelle: Christian Modla

Um kurz vor 0 Uhr strömten dann auch die Besucher des Gewandhauses ins Freie – und als um Mitternacht das große Feuerwerk begann, richteten alle ihre Blicke und Smartphones gen Himmel. Die milden Temperaturen machten es möglich, auch ohne Winterjacke und Mütze den erleuchteten Himmel zu genießen.

Am Ende bleibt vor allem Müll

Sich zu unterhalten war hingegen schwierig. Ununterbrochen knallte und böllerte es. Manch einer zuckte immer wieder kurz zusammen. „An sich ist das hier eine tolle Sache, aber das unkontrollierte Böllern finde ich ein bisschen gefährlich“, sagte Doreen Strebe. Die 41-Jährige war aus Bremen angereist. „Ich habe in Leipzig studiert und wollte Silvester gern mal wieder in dieser schönen Stadt verbringen“, erzählte sie. Gemeinsam mit ihrem Partner stand Doreen Strebe dann lieber etwas abseits des Geschehens. „Man muss schon ein bisschen aufpassen“, meinte sie zum Feuerwerk.

Was von der Party blieb, war dann vor allem Müll. Leere Sektflaschen säumten die Wege, der Augustusplatz war bedeckt mit den Überresten von Raketen und Verpackungen. Während die Feiernden gegen 1 Uhr weiterzogen und sich vor der Moritzbastei eine lange Schlange bildete, begann für die Mitarbeiter der Leipziger Stadtreinigung die Mammutaufgabe, das Zentrum nahezu wieder besenrein zu machen.

Von Sophie Aschenbrenner