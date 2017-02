Kostüme, Konfetti und Kamellen – Karneval ist laut, Karneval ist bunt. Quasi volljährig wird der Leipziger Karnevalsumzug in diesem Jahr: Am Sonntag zieht der Rosensonntagsumzug zum 18. Mal durch die Messestadt. Dann wird wieder getanzt, gelacht, genascht. Das Motto des diesjährigen Umzugs: „Wir fürchten weder Amt noch Schimmel und feiern trotzdem unter freiem Himmel!"

Um 14 Uhr startet der Marsch am Brühl und bewegt sich dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometern durch die Stadt. Der Wagen des Karnevalsvereins zieht voran. Recht schlicht ist dieser in diesem Jahr gehalten; bunt wird er durch die Menschen darauf. An Bord sind Jessica Rößler als Löwin Leila (steht für „Leipzig lacht“) und der Präsident des Leipziger Karnevalsvereins Steffen Hoffmann. Nach Angaben des Leipziger Karnevalsvereins werden etwa 25 Wagen an dem Umzug teilnehmen. Der Gewinnerwagen wird mit dem „Goldenen Wagenrad“ prämiert.

