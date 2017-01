Leipzig. Wegen starker Wölbungen, die durch unter der Straße gefrierendes Wasser entstanden sind, ist die Fahrbahn der Brücke an der Geithainer Straße derzeit stark aufgewölbt und muss deshalb ab Donnerstag, 26. Januar, für den Kfz-Verkehr zeitweilig gesperrt werden. Da bei dem derzeitigen ständigen Tau- und Frostwetter die Aufwölbungen aufplatzen und sich in Schlaglöcher verwandeln könnten, könne sicheres Befahren nicht mehr gewährleistet werden, so die Stadt.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin wie gewohnt benutzen. Aus Richtung Mölkau kommende Fahrzeuge können die gespertte Brücke von der Theodor-Heuss-Straße aus über die Risaer Straße und die Hans-Weigl-Straße umfahren. Der Verkehr aus Richtung Paunsdorf fährt über die Paunsdorfer Straße, die Engelsdorfer Straße und die Güterbahnhofstraße bzw. über die Hans-Weigl-Straße. Vom Werkstättenweg kommende Fahrzeuge werden ab Güterbahnhof über die Engelsdorfer und die Paunsdorfer Straße geleitet. Sobald die Wetterbedingungen es zuließen, würden die Schlaglöcher repariert, so die Stadt.

nqq